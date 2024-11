I-Hub, a gennaio le ultime demolizioni. Casa del portuale ed ex Silos spariranno VIDEO

Il sindaco Basile racconta il futuro del nuovo polo tecnologico

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Dalla terrazza del parcheggio Cavallotti ci si affaccia sull’area che un domani diventerà il polo tecnologico di Messina. Il sindaco Federico Basile racconta il futuro dell’I-Hub. Dopo la demolizione dei fabbricati dei mercati generali e del mercato ittico si passerà ad una nuova fase all’inizio del 2025. A gennaio, infatti, si rimetteranno in moto con le ruspe, questa volta per abbattere Casa del portuale ed ex Silos.