Il boss e le baracche ma anche la neve: 7 giorni di video news - Tempostretto

MESSINA – Tra boss, baracche, degrado, rifiuti ma anche la prima neve sui Peloritani e l’appello dei ragazzi all’ascolto da parte degli adulti. Che settimana abbiamo vissuto sul piano mediatico? Dal nazionale al locale, una settimana intensa. Con le nostre video news, abbiamo raccontato l’arresto del boss Matteo Messina Denaro; un drammatico viaggio nella baraccopoli di Giostra, con in primo piano la storia di Santina Parisi e il tema del risanamento e dell’emergenza abitativa; il degrado di Fondo Saccà, tra topi e rifiuti.

Da non dimenticare nemmeno il confronto con dirigenti e operatori sanitari sul tema centrale della sanità pubblica e delle tante emergenze, tra posti letto e carenza di medici. E ancora le proteste dei lavoratori precari Covid (“L’Asp ci ascolti”); Villetta Aurora, un altro luogo di Messina che appare abbandonato, a Ponte Schiavo, nella zona sud; l’area Irsap ancora nell’incuria.

Ma non solo problemi: ecco la prima neve di quest’anomala stagione invernale, arrivata sui Monti Peloritani. E ricordiamo pure l’appello di una studentessa, in una settimana non esente da tragedie come quella di un diciassettenne, al dirigente scolastico e in generale agli adulti: “Ascoltateci“. Accogliamo davvero l’appello di Noemi Barraco, rappresentante d’Istituto, prima che sia troppo tardi.

