Il Ct Vela Messina supera Sinalunga. Weigert: “Confermarsi è difficile” VIDEO

Il team manager della squadra di tennis campione d'Italia quando manca l'ultima giornata del girone conferma: "Girone duro quest'anno"

MESSINA – Il Ct Vela Messina supera per 4 a 2 il Tc Sinalunga al termine di un incontro, valevole per la penultima giornata del girone 2 del campionato di A1, tiratissimo e deciso, di fatto, al super tie break dell’ultimo match che ha visto Giorgio Tabacco e Franco Egea, trascinati da un calorosissimo pubblico, avere la meglio di Marcello Serafini e Luca Vanni.

“La storia sportiva insegna che vincere è difficile e ripetersi lo è ancora di più – questo il commento di Umberto Weigert, da quest’anno team manager – Il girone in cui siamo capitati quest’anno è molto duro e difficile. Lo testimonia che oggi (ieri, ndr) incontriamo la finalista dello scorso anno e settimana prossima ospiteremo Crema che era stata semifinalista. Quest’anno nella nostra squadra abbiamo fatto un solo innesto con l’italo-argentino Franco Egea, per il resto confermati Fausto e Giorgio Tabacco, Melzer e giù utilizzato il portoghese Ferreira Silva”.

Grazie a questa affermazione, il Ct Vela scavalca in graduatoria il Tc Sinalunga al secondo posto e si mette in scia della capolista Tc Crema, vittoriosa, dal canto suo, contro l’Ata Battisti. Domenica prossima, sui campi di casa, il Ct Vela ospiterà proprio l’attuale battistrada, in una gara decisiva per le sorti del girone e della prima posizione in particolare.

Ct Vela Messina – Tc Sinalunga 4-2

Il primo punto per la squadra del capitano Francesco Caputo lo porta a casa Fausto Tabacco che concede appena due game ad Andrea De Marchi. Peloritani che volano sul 2 a 0 con l’italo-argentino Franco Egea che batte agevolmente Amedeo Malfetti per 6-3, 6-0. Nel frattempo si conclude il confronto, incredibile, che ha visto di fronte Giorgio Tabacco e Fabio De Michele. Gara durata oltre tre ore, con il tennista di casa che ha sciupato ben sei match point per cedere 7-5 al terzo. Il più giovane dei fratelli Tabacco, dopo aver vinto il primo set per 6-4 (break decisivo al nono game e decimo vinto a zero), va al servizio per il match sul 6 a 5 nel secondo e fallisce tre palle match, due delle quali consecutive, per poi cedere la battuta e perdere, a 2, il tie break. Nel terzo set Tabacco la può chiudere nel decimo game, alla risposta sul 5 a 4 in suo favore, però, non concretizza altri tre match point e finisce per cedere tre giochi di fila che permettono a De Michele di aggiudicarsi l’incontro e accorciare le distanze per i toscani.

Nella partita fra i due numeri uno, ad avere la meglio è Marcello Serafini che batte, in due set, Gerald Melzer e porta il confronto sul 2 a 2.

La sfida, quindi, si decide ai doppi. Fila tutto liscio per Melzer e Fausto Tabacco che sconfiggono, in due set, De Michele e Malfetti, mentre l’impresa la compiono Giorgio Tabacco e Franco Egea che, sotto di un set, contro Vanni e Serafini, conquistano la seconda partita con il break decisivo al dodicesimo game e poi vincono in scioltezza il super tie break.

G. Tabacco vs De Michele 6-4, 6-7 (2), 5-7

F. Tabacco vs De Marchi 6-1, 6-1

Melzer vs Serafini 6-7 (2), 2-6

Egea vs Malfetti 6-3, 6-0

Melzer-F. Tabacco vs De Michele-Malfetti 6-3, 6-4

Egea-G. Tabacco vs Serafini-Vanni 3-6, 7-5, 10-6

La quinta giornata: Tc Crema-Ata Battisti Trentino 4-2; Ct Vela-Tc Sinalunga 4-2.

Classifica: Tc Crema 10; Ct Vela 9; Tc Sinalunga 7; Ata Battisti Trentino 3.

Prossimo turno (10 novembre, ore 10): Ct Vela-Tc Crema; Ata Battisti-Tc Sinalunga.