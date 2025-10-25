Il nuovo Messina si presenta. Davis: “Siamo felici di essere qui e pronti a iniziare” VIDEO

Morris Pagniello: “Tanti messinesi all’estero”. La società si presenta dopo la costituzione di stamattina, lo sceicco del Bahrein sponsorizza la squadra

MESSINA – In una location d’eccezione come villa Pulejo, il presidente Justin Davis e il vice presidente e direttore generale, Morris Pagniello, si sono presentati alla città in una conferenza stampa a cui era possibile partecipare su invito. Stamattina la costituzione della società, divisa al 50% tra i due, e un incontro informale, amichevole, con il sindaco Federico Basile. I nuovi proprietari non vogliono toccare nulla ma aggiungere soltanto in questa fase e sono pronti a investire. Sulle maglie griffate Adidas, specie la terza maglia gialla, campeggia la scritta “Visit Bahrein” e lo sceicco, sponsor principale della squadra, domani manderà un comunicato rivolgendosi ai tifosi biancoscudati.

Justin Davis, presidente della neo costituita società Acr Messina 1900: “Ringrazio mia moglie, che è qui, nasce tutto da una partita vista a Catania di calcio, abbiamo visto una grande tifoseria, ma è successo tutto un po’ per caso. Negli ultimi venti giorni abbiamo lavorato per mettere in moto la società. Siamo felici di essere qui pronti a iniziare questa nuova avventura. Voglio ringraziare tutte le persone che hanno aiutato, in particolare l’avvocata Maria Di Renzo. Un grazie ai tifosi messinesi ci avete accolto con amore e rispetto. Grazie alle aziende che hanno sostenuto e vogliono ancora aiutarci. Sappiamo che c’è tanto lavoro da fare, la situazione non è semplice, c’è lavoro da fare ma non abbiamo paura. Il nostro obiettivo è portare il nome del Messina nel mondo e la squadra dove merita di stare per dare forza e identità al club abbiamo scelto Adidas come marchio ufficiale, un marchio storico ma al tempo stesso dà un’immagine moderna. A breve lanceremo anche il nuovo sito ufficiale e un pullman brandizzato Acr Messina che sarà utilizzato anche per iniziative sociali in città”.

Pagniello, vice presidente e direttore generale: “E’ un onore stare qui, non ci credevamo fino all’asta stessa, ogni giorno va crescendo questa passione e ogni tanto ci guardiamo e ci chiediamo se siamo dentro. Justin meno, ma io vivo nel calcio da tanti anni e so dell’importanza del calcio in Italia, fino a oggi non sapevo quanti messinesi vivessero all’estero, abbiamo tanti soci che sono messinesi o hanno parenti messinesi. Abbiamo un seguito enorme di italiani tra America, Australia e Canada, ringrazio Di Renzo e i ragazzi che lavoravano in questa situazione difficile. Ci sono tante iniziative che stiamo facendo, la partita è solo una di queste iniziative e ci saranno molti altri eventi. Guardiamo al futuro ma il presente è solido. Non toccheremo niente, vogliamo proseguire il progetto già avviato ma aggiungeremo professionisti”.

Sull’evento dell’1 dicembre per i 125 anni del Messina

Così il presidente Justin Davis: “Due parole sul prossimo grande evento, il Messina Legends dell’uno dicembre, sarà serata speciale per celebrare un traguardo dei 125 anni che poche squadre possono vantare. Ci saranno giocatori del calibro di Nesta, Cannavaro, Dida, Donadoni e molti altri. Sarà una festa non solo per il calcio ma per tutta la città perché a Messina il calcio non è solo sport, è passione identità e orgoglio, noi vogliamo dare alla città ciò che merita e prometto che faremo tutto con il cuore”.

Gli altri argomenti trattati in conferenza stampa

Sul lato sportivo i due hanno rassicurato: “Abbiamo incontrato il direttore sportivo Giovanni Martello e l’allenatore Giuseppe Romano, due professionisti seri e preparati, stiamo pensando a rinforzare la squadra. Non abbiamo ancora previsto un budget, tra qualche settimana parleremo pure di questo”.

Sulla questione stadi: “Il Franco Scoglio è uno stadio meraviglioso, è casa nostra attualmente. L’idea è fare progetti e investimenti importanti, come una zona vip, migliorare gli spogliatoi, utilizzare la foresteria. Diventa tutto fondamentale per ospitare calciatori da tutto il mondo”.

Sulla nuova proprietà e dirigenza dicono: “Sappiamo a chi affidarci qui in Italia, Ninni Corda. Verrà a confrontarsi col nostro staff ed è nostro referente da tanti anni. Ribadiamo nulla sarà toccato, il bicchiere se non è rotto non si butta, siamo contentissimi delle persone che ci sono”.