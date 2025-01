Il tornado nell’area di Noto, danni ma non feriti VIDEO

Uno dei fenomeni più violenti di quest'ondata di maltempo in Sicilia

Uno dei fenomeni più violenti che ha caratterizzato questa ondata di maltempo in Sicilia è stato il tornado che ha investito nel pomeriggio di ieri l’area di Noto. Altri fenomeni vorticosi sembra siano stati avvistati nel Siracusano e nel Catanese. Quello documentato nella zona di Noto ha provocato diversi danni, fortunatamente senza causare feriti. Da una prima valutazione sembrerebbe un tornado classificabile come un EF1 sulla Enhanced Fujita scal. Probabilmente i vortici di ieri erano di più, ma molti sono rimasti in mare.

In Sicilia i fenomeni vorticosi supercellulari sono tutt’altro che rari, specie nell’area della Piana di Catania (fra la zona sud della città l’aeroporto e le aree più interne). Il problema non è l’aumento della frequenza (ancora da dimostrare), ma l’incremento della loro intensità. Studi di letteratura hanno dimostrato come un Mediterraneo sempre più caldo può favorire tornado piu’ intensi rispetto al passato, anche con una temperatura di solo +1°C rispetto alla media climatologica.

Da noi al Sud questi fenomeni hanno un massimo di frequenza fra l’autunno e l’inverno.

