“Il vaccino l’arma decisiva contro l’influenza” VIDEO

In dialogo con il dottor Giuseppe Zagami, consigliere dell'Ordine dei medici a Messina, in vista dell'inverno

di Ilaria Mangano

MESSINA – “Il vaccino è la nostra arma”. Con l’inverno in arrivo si prevede un aumento dei casi di influenza. Il dottor Giuseppe Zagami, neoeletto consigliere dell’Ordine dei medici e vicesegretario Fimmg, Federazione italiana medici di medicina generale, a Messina, raccomanda la vaccinazione, disponibile da metà ottobre e gratuita.

“Si consiglia la vaccinazione ai bambini sotto i 5 anni e agli over 60”

Il medico di famiglia raccomanda fortemente la vaccinazione specialmente nei bambini al di sotto dei cinque anni, negli anziani e in coloro che hanno patologie complesse e malattie croniche: “La vaccinazione è il punto forte della difesa alla sindrome influenzale che ogni anno dobbiamo affrontare. È disponibile negli studi dei medici di famiglia e dei pediatri di libera scelta da metà ottobre”. Gli altri anni era raccomandata, invece, dagli over 65. Questo, sottolinea il dottore “grazie agli studi che sono stati fatti sui nuovi vaccini che ci danno la possibilità di avere una copertura totale”.

Oltre l’influenza 2024 rimane, in circolo, ancora il Covid. Specifica il medico, specializzato nell’assistenza primaria: “Sono simili dal punto di vista clinico. Il Covid si manifesta con sintomi particolari quali, ad esempio, la perdita del gusto e dell’olfatto. Questi sono sicuramente sintomi distintivi rispetto alla sindrome influenzale ordinaria. E continua a esserci la vaccinazione che può difenderci, ovviamente, al 100%”.

Le indicazioni del ministero della Salute

Scrive il ministero della Salute: “La vaccinazione antinfluenzale è raccomandata e offerta in modo gratuito alle persone con più di 60 anni, alle donne in gravidanza e post partum, ai ricoverati in lungodegenza, alle persone con malattie croniche come diabete, malattie cardiache e respiratorie o problemi al sistema immunitario, ad alcune categorie di lavoratori come personale sanitario e socio-sanitario, forze di polizia e vigili del fuoco, allevatori o chi lavora a contatto con animali, e ai donatori di sangue. Ed è raccomandata anche ai bambini non a rischio nella fascia di età 6 mesi – 6 anni.