In fiamme un deposito di materiale plastico a Palmi, incendi a Ravagnese e Contrada Cafari a Reggio VIDEO

A Palmi c'è il serio rischio di un disastro ambientale a causa della combustione dei penumatici e del materiale plastico

PLAMI – Nella frazione Ponte Vecchio, a Palmi, si è sviluppato un vasto incendio in un deposito di pneumatici e materiale plastico. 4 le squadre dei vigili del distaccamenti di Palmi, Polistena e di quello volontario di Bagnara Calabra impegnate per domare le fiamme, supportate dall’elicottero Drago VF54 del Reparto Volo di Lamezia Terme. Sul posto è stato inviato anche un Canadair per un intervento di spegnimento più efficace dall’alto. Non si registrano feriti ma c’è il serio rischio di un disastro ambientale a causa della combustione dei penumatici e del materiale plastico. Per precauzione alla cittadinanza dei centri sottovento nelle vicinanze del deposito è stato consigliato di non sostare all’esterno e di rimanere chiusi all’interno delle abitazioni fino a quando non diminuisce la presenza di fumo. L’incendio è ancora in corso. Oltre al deposito di Palmi, i vigili del fuoco sono intervenuti nel Reggino per altri incendi, nelle zone di Ravagnese e Contrada Cafari, a Reggio Calabria.