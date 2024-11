La piscina comunale Graziella Campagna ha riaperto, l’attesa è finita VIDEO

Oggi pomeriggio di nuovo operativa dopo il via libera questa mattina del presidente della Fin Sicilia Sergio Parisi

MESSINA – Sembrava quasi impossibile ma è fatta. Finalmente, dopo ritardi, la piscina comunale Graziella Campagna viene riconsegnata alla città. La struttura avrebbe dovuto riaprire a inizio settembre, ma così non era stato. Slittata, poi, la riapertura ai primi di ottobre. E anche qui il nulla. Verso la fine di ottobre si sperava che, entro qualche giorno, potesse riaprire. Durante la conferenza stampa sugli impianti sportivi cittadini spiegava l’assessore Massimo Finocchiaro che si aspettavano solo “le analisi all’acqua da parte della Fin”. Ma le analisi non erano andate a buon fine.

L’assessore Finocchiaro aveva infatti dichiarato: “Noi come amministrazione siamo in regola. Abbiamo scritto alla Fin e aspettiamo che ci comunichino la data di apertura. L’analisi dell’acqua è conforme alle normative vigenti. Attendiamo notizie dalla Fin in quanto sono loro i gestori”.

Ma oggi la buona notizia. L’assessore ha ricevuto, in mattinata, la comunicazione ufficiale da parte della Fin (Federazione Italiana Nuoto) Sicilia. E rivolgendosi ai cittadini: “Scusate il ritardo ma è dipeso davvero da cause indipendenti la volontà di tutti”.