La sua luce verde guida i naviganti nello Stretto: viaggio dentro il Faro di Capo Peloro VIDEO

37 metri di altezza e una forma ottagonale per contrastare i forte venti. La vita dei 3 faristi all'interno della torre

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Il forte vento di Scirocco risuona all’interno della struttura ottagonale. Dai suoi 37 metri di altezza si può ammirare lo Stretto di Messina da un punto di vista unico. Viaggio dentro il Faro di Capo Peloro.

Il Fai riapre il Faro per la seconda volta

L’occasione per visitarlo, per la seconda volta da quando fu costruito, sono le Giornate Fai di Primavera. E tanti messinesi non si sono lasciati sfuggire un’opportunità rara, nonostante le forti raffiche di vento del weekend. I fari, infatti, generalmente non sono visitabili.

Faro sede di reggenza: la vita dei 3 faristi

Questo in particolare è sede di reggenza, ciò significa che c’è un farista che vive stabilmente al suo interno con la famiglia. Gaspare Timpanelli è farista reggente da 26 anni. Poi ci sono altri due faristi, Luciano Rizzo e Cesare Vinci, che si occupano della manutenzione ordinaria. “Viviamo e lavoriamo qui, ormai siamo come una famiglia”, racconta Rizzo.

Uno dei 136 segnalamenti in Sicilia

A guidarci nella visita all’interno del Faro è il comandante Johnny Pizzimento. “Il Comando Zona Fari Sicilia conta 136 segnalamenti. Il Faro di Capo Peloro, con i suoi due lampi verdi ogni 10 secondi, supporta i naviganti che attraversano lo Stretto di Messina”, spiega. “La sua forma ottagonale è stata scelta proprio per contrastare i forti venti che investono lo Stretto e la giornata di oggi ne è una testimonianza”.

Dopo i lavori aprirà alle visite anche il Faro di San Raineri

Le Giornate Fai rappresentano le poche occasioni annuali che i cittadini hanno per visitare luoghi solitamente chiusi al pubblico. Qualche anno fa lo stesso comando autorizzò le visite guidate all’interno del Faro di San Raineri, che si trova all’interno della Lanterna del Montorsoli, nel cuore della Zona Falcata. “Sono stati effettuati da poco dei lavori di messa in sicurezza ma contiamo di riaprirlo presto alle visite”, conclude il comandante Pizzimento.

Vedi qui la galleria fotografica