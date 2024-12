“L’alleanza con il centrodestra? Conteranno i fatti, non le poltrone” VIDEO

De Luca elogia Schifani "per il dialogo con le opposizioni nella legge di stabilità". E guarda in prospettiva alla futura alleanza senza sbilanciarsi

di Silvia De Domenico (riprese e montaggio) e Marco Olivieri

MESSINA – Da “Banda Bassotti” a “padre nobile dei siciliani”. E scoppiò l’intesa tra Cateno De Luca e il governo regionale guidato da Renato Schifani, pur “rimanendo all’opposizione”. Galeotta la legge di stabilità e “gli oltre 30 milioni di euro per il territorio messinese grazie al confronto”.

Per ora si rimane all’opposizione. Ma non a vita. Tutto è destinato a cambiare quando sarà siglata l’alleanza fra Sud chiama Nord e il centrodestra alle prossime regionali. E De Luca ha dichiarato oggi, durante la conferenza stampa di fine anno della Città metropolitana di Messina, con il presidente della Regione siciliana in collegamento da Palermo: “Schifani è stato accorto. Ha lasciato da parte i numeri muscolari della sua maggioranza, ci ha tentato all’inizio, e ha capito che in quel Parlamento ci sono forze politiche che rappresentano realmente il territorio. Come dico simpaticamente, è sceso dal piedistallo, da presidente emerito del Senato, e si è calato nei panni di presidente della Regione”.

Ha continuato il leader di Sud chiama Nord: “Noi dobbiamo amministrare. Io non antepongo all’obiettivo la mia persona. Ho dimostrato che le poltrone le creo e le cedo. Anche in questa prospettiva mi distinguerò. Oggi è presto per fare pronostici su future alleanze con il centrodestra ma ogni minuto che passiamo nel Parlamento deve essere contraddistinto dalla politica del fare. Le parole dure? Le abbiamo usate in campagna elettorale e, all’insediamento, quando il governo Schifani non si era ancora contraddistinto per il dialogo. Io non vivo con il pallottoliere. Io vivo per i fatti e così do soddisfazione all’elettorato”.

