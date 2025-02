“L’ammanco di 13mila euro? Lo ha scoperto la stessa Atm, basta sciacallaggi” VIDEO

La presidente Carla Grillo rivendica "l'indagine interna condotta dall'azienda trasporti. Ma in questo periodo ho ricevuto insulti gratuiti"

MESSINA – Presidente Carla Grillo, un ammanco nelle casse di Atm di tredicimila euro in due periodi differenti. Un tema delicato che lei oggi ha affrontato in conferenza stampa…

“Il 6 novembre, a seguito di un’indagine interna, alcuni funzionari dell’area commerciale della nostra azienda hanno rinvenuto delle anomalie nei movimenti delle emetittrici meccaniche collocate all’interno del tram. Abbiamo quindi avviato una verifica in Atm, condotta con molta discrezione. Va considerato che, in queste settimane, abbiamo voluto operare in silenzio. E con cautela, in virtù della delicatezza del tema. Abbiamo assisitito in silenzio anche a dichiarazioni nelle quali si rivendicava la paternità di questa scoperta”.

Si è parlato di un’iniziativa di alcuni sindacati…

“No, è stato l’ufficio commerciale di Atm a scoprire l’ammanco. E con solerzia, e operosità, si è condotta l’indagine interna. Abbiamo rinvenuto che, nell’anno 2024, l’ammanco, nello sbigliettamento delle emetittrici meccaniche, era di 3mila e 99 euro. Anche l’istituto bancario ha fatto delle verifiche. Si è avviato pure un iter disciplinare nei confronti di un dipendente (che si è assunto delle responsabilità e ha restituito la somma, n.d.r.). A dicembre gli abbiamo chiesto dei chiarimenti e lui stesso ci ha risposto per iscritto il 20 dicembre. Ha scritto che era lui a occuparsi di questo iter. Prendeva le buste sigillate, contenenti monete e scontrini, e predisponeva le distinte di versamento. Si è dichiarato rammaricato per quello che è accaduto, come è giusto che sia. E anche noi siamo rammaricati. E si è reso disponibile a restituire la somma, che in effetti è stata restituita. Non ha ammesso la sua colpevolezza ma si è reso disponibile a risolvere il problema”.

Ci sono state altre conseguenze, oltre al provvedimento disciplinare in corso?

“Abbiamo esteso il raggio delle indagini interne anche agli anni precedenti: 2023 e 2023. E possiamo ipotizzare che vi è un ulteriore ammanco di circa diecimila euro. Abbiamo quindi dato mandato a un avvocato penalista di fiducia, che sta esaminando la documentazione. E prenderemo insieme le determinazioni necessarie”.

L’incarico al penalista riguarda proprio questi diecimila euro di ammanco e, di fatto, andrete in Procura…

“Un atto dovuto. Il legale incaricato ci guiderà”.

Lei ha ricevuto, alla vigilia della conferenza stampa di oggi, una mail anonima d’insulti e ha parlato di “sciacallaggio” nei confronti suoi e dei vertici Atm. In che senso?

“Ho assistito in religioso silenzio a tutto quello che è accaduto in queste settimane. Ma è stato davvero forte assistere a uno sciacallaggio. Alcune organizzazioni sindacali e alcuni consiglieri comunali hanno straparlato di questo ammanco in Atm. Si è gettato discredito sull’operato dell’azienda, che in quel frangente stava conducendo un’indagine interna molto delicata. E questo tipo di comportamento avrebbe pure potuto inficiare gli esiti della verifica. Indagine condotta con cura. Quando si toccano corde così delicate, insisto, bisogna agire con la massima prudenza. Al netto degli errori, vi è di mezzo la vita di una persona. Per questo motivo, siamo rimasti in silenzio fino a quando non avevamo la documentazione completa. Riguardo al clima di veleni, l’acme è stato raggiunto dalla mail anonima di insulti nei miei confronti. Insulti che non mi faranno desistere. Io vado avanti nel mio lavoro. Degli insulti gratuiti parlerò con il mio avvocato”.

