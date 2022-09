Lancio atletico del sacchetto dall'auto in corsa: la Messina degli incivili VIDEO - Tempostretto

Torrenti e ponti i luoghi più gettonati. Ma anche la Panoramica dello Stretto

Servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Le brutte abitudini sono dure a morire. Come quella del lancio del sacchetto di spazzatura dall’auto in corsa. È lo sport preferito dal messinese che si comporta in modo incivile. Quello che ancora dopo anni non si rassegna alla raccolta differenziata. Meglio cercare un luogo adatto per il lancio atletico, prossimo a diventare una nuova specialità olimpica, che conferire i rifiuti nel giorno e negli orari indicati da Messina Servizi.

Perché lasciare il sacchetto comodamente sotto casa, pronto per la raccolta porta a porta, quando puoi prendere l’auto e percorrere chilometri alla ricerca del luogo ideale? Possibilmente lontano dalle tante telecamere piazzate in città dal Comune di Messina negli ultimi anni.

I torrenti i luoghi più gettonati, ma anche la Panoramica…

In tanti ancora abbandonano i rifiuti in zone centrali, ma le più gettonate sono sicuramente quelle isolate. Torrenti e ponti sono i luoghi ideali per un’ottima riuscita del lancio dall’auto in corsa. E poi c’è la solita Panoramica dello Stretto, che viene trattata come una vera e propria discarica a cielo aperto.

Nel percorrerla da Granatari verso l’Annunziata non si possono non notare i marciapiedi e le piazzuole laterali costellate di sacchetti di rifiuti non differenziati o ingombranti di ogni genere. Lo spettacolo è indecente: la bellezza dello Stretto di Messina da un lato e le mini discariche dall’altro.