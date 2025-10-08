Lavori fermi a Torre Faro: nel cantiere di via Palazzo non si vedono operai da giorni VIDEO

Il Comune ha già diffidato la ditta. Nel frattempo un altro pezzo di piazza Dell'Angelo ha ceduto e l'area resta transennata

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – I lavori per la nuova pavimentazione di Torre Faro sono fermi. Nel cantiere di via Palazzo non si vedono operai da giorni. A segnalarlo sono i residenti della zona, preoccupati per le sorti del lungo intervento di riqualificazione. “Se iniziano così chissà quando finiranno”, ci dice un cittadino che abita a pochi metri dal cantiere. “Sono venuti i primi giorni, hanno smantellato tutto e poi sono spariti”, aggiunge.

Un altro pezzo di piazza Dell’Angelo ha ceduto

Nel frattempo un altro pezzo di piazza Dell’Angelo ha ceduto e l’area, già transennata da anni per motivi di sicurezza, resta chiusa al pubblico. Ecco le immagini delle nuove crepe nell’area attraversata dal canale.

Il progetto prevede 400 giorni di lavori

Si tratta di interventi di riqualificazione attesi da anni dagli abitanti del borgo marinaro. La pavimentazione, ormai dissestata ovunque, rappresentava un pericolo per chiunque. Ma l’entusiasmo iniziale per l’avvio dei lavori si è spento in fretta. In pochi giorni, infatti, il cantiere si è fermato. Complessivamente il progetto prevede 400 giorni di lavori. L’obiettivo, quindi, è di vedere una “nuova” Torre Faro entro la fine del 2026. Ma già molti residenti temono che i tempi possano allungarsi.

Il chiarimento del Comune

“Il Comune ha già diffidato la ditta esecutrice, che ha 10 giorni di tempo per riprendere a lavorare o motivare lo stop. Lunedì quindi il cantiere potrebbe tornare in attività oppure si metteranno in moto le procedure per la contestazione formale”, chiarisce il direttore generale del Comune di Messina Salvo Puccio.

Il primo di 9 progetti in città

Quello di Torre Faro è solo il primo dei nove progetti finanziati con il Pon Metro Plus. Un pacchetto di interventi da 7 milioni e mezzo destinato alla rigenerazione urbana di diversi spazi pubblici della città, da nord a sud. I lavori più significativi, da circa un milione ciascuno, verranno realizzati a Torre Faro appunto e a Santa Margherita, dove i lavori sono pronti a partire.

Cosa prevede il progetto

Il progetto prevede la sostituzione di tutto il basolato lavico, distrutto e rattoppato un po’ ovunque. Una pavimentazione che, soprattutto durante il periodo estivo, rappresenta un pericolo per chi si muove in bicicletta, ma anche un disagio per carrozzine e passeggini. La riqualificazione riguarderà anche il cuore del villaggio, ovvero Piazza Dell’Angelo e lo slargo davanti alla chiesa Santa Maria della Lettera. Qui sono previsti un nuovo impianto di illuminazione, più verde, nuove sedute e fioriere.

