Lavori tram, dopo il viale San Martino anche piazza della Repubblica cambierà volto VIDEO

Verrà riqualificata l'intera piazza ed eliminato il "curvone" dei binari

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Continuano i lavori per la riqualificazione della linea tranviaria di Messina. Dopo il viale San Martino il cantiere si sposterà in piazza della Repubblica. Anche qui oltre alla sostituzione dei binari si procederà con un restyling dell’intera piazza.

“Si eliminerà il curvone di piazza Stazione”

“Un cantiere davvero importante perché comporterà un duplice beneficio”, dichiara la presidente di Atm, Carla Grillo. “Si avrà una riqualificazione architettonica e urbanistica della piazza e poi si eliminerà il cosiddetto curvone. Questo consentirà di ridurre i tempi di percorrenza del tram e di evitare alle vetture quello stress causato dalle curve presenti nel nostro tracciato”, aggiunge Grillo.

Per rivedere il tram in funzione ci vorrà ancora tempo

Il tram a Messina è fermo da marzo 2025 e ci vorrà ancora molto tempo affinché il servizio torni in funzione. “Non abbiamo ancora una stima definitiva della fine dei lavori ma stiamo ragionando con il vicesindaco Mondello su una parzializzazione del servizio”, spiega la presidente. Ecco come procedono i lavori.