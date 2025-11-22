 Lavori tram, dopo il viale San Martino anche piazza della Repubblica cambierà volto VIDEO

Lavori tram, dopo il viale San Martino anche piazza della Repubblica cambierà volto VIDEO

Silvia De Domenico

Lavori tram, dopo il viale San Martino anche piazza della Repubblica cambierà volto VIDEO

sabato 22 Novembre 2025 - 07:00

Verrà riqualificata l'intera piazza ed eliminato il "curvone" dei binari

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Continuano i lavori per la riqualificazione della linea tranviaria di Messina. Dopo il viale San Martino il cantiere si sposterà in piazza della Repubblica. Anche qui oltre alla sostituzione dei binari si procederà con un restyling dell’intera piazza.

tram stazione

“Si eliminerà il curvone di piazza Stazione”

“Un cantiere davvero importante perché comporterà un duplice beneficio”, dichiara la presidente di Atm, Carla Grillo. “Si avrà una riqualificazione architettonica e urbanistica della piazza e poi si eliminerà il cosiddetto curvone. Questo consentirà di ridurre i tempi di percorrenza del tram e di evitare alle vetture quello stress causato dalle curve presenti nel nostro tracciato”, aggiunge Grillo.

tram stazione

Per rivedere il tram in funzione ci vorrà ancora tempo

Il tram a Messina è fermo da marzo 2025 e ci vorrà ancora molto tempo affinché il servizio torni in funzione. “Non abbiamo ancora una stima definitiva della fine dei lavori ma stiamo ragionando con il vicesindaco Mondello su una parzializzazione del servizio”, spiega la presidente. Ecco come procedono i lavori.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Da Raqmar di Grimaldi al film su Scianna di Andò, un Festival nel segno della qualità VIDEO
Meteo. Il vortice polare nel weekend si fionderà in Sicilia, atteso un calo termico di almeno -8°C
Caro voli, il bonus per i viaggiatori siciliani prorogato al 28 febbraio 2026
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED