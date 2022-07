L'estate di Messina Social City a Villa Dante. Progetti per bimbi disabili e il nuovo Centro Estivo VIDEO - Tempostretto

A breve la partecipata pubblicherà il calendario degli eventi di agosto e il modulo per partecipare alle attività per bambini

Servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – “Abbiamo già ripreso le attività con i bambini con disabilità che seguiamo tutto l’anno scolastico”, racconta la Presidente della Messina Social City Valeria Asquini. E continua: “Il nostro è un approccio globale. Anche nel periodo estivo continueremo con le attività per essere di supporto alle famiglie”.

Nuova edizione del centro estivo per bambini

A breve verrà avviata una nuova edizione del Centro Estivo, molto apprezzato dalle famiglie negli anni passati. Sono già state avanzate numerose richieste per il mese di agosto. La villa, infatti, nonostante l’inizio dei lavori di restyling rimarrà aperta per tutto il periodo estivo, verranno chiuse solo per parti interessate dai lavori che andranno avanti per step.

Attività in villa e trasferte al mare

Sono previste una serie di attività ludico-ricreative sia all’interno della villa che all’esterno, ad esempio con trasferte al mare grazie al servizio trasporto della stessa partecipata. Ecco come partecipare con i propri bambini.