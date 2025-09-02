Lo smart parking a Messina funziona. In arrivo altri 20 parcometri VIDEO

Il più utilizzato è quello di piazza del Popolo. L'incasso medio delle macchinette Atm è equivalente a quello dei gratta e sosta

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – A Messina il passaggio dal gratta e sosta cartaceo allo smart parking è stato rapido e indolore. I nuovi parcometri sparsi per tutto il centro città sono molto utilizzati dai cittadini. Analizzando i dati economici forniti da Atm sull’incasso medio mensile il fatturato derivante dalle nuove macchinette automatiche è pressoché equivalente a quello dei vecchi grattini.

Il confronto fra gli incassi del 2024 e 2025

E’ un’analisi stimata paragonando i mesi estivi del 2024 con quelli del 2025. Il periodo di riferimento va da giugno ad agosto e c’è da considerare che da un anno all’altro i parcheggi sono stati anche ridotti. Dai gratta e sosta cartacei Atm nei tre mesi del 2024 aveva incassato 226.924,67€, mentre il ricavato dello stesso periodo nel 2025 è di poco meno, ovvero 224.632,38€. In queste somme sono conteggiati gli incassi dei tabaccai, i servizi in rete, le app e i parcometri ovviamente. Dunque l’utilizzo del parcheggio a pagamento non è affatto diminuito.

Il parcometro di piazza Del Popolo è il più utilizzato

Il più utilizzato è il parcometro di piazza del Popolo, seguito da quello di via Centonze e via Dei Mille. Inoltre l’azienda trasporti ha già richiesto la fornitura di altre 20 macchinette che verranno posizionate sia in centro città che a Torre Faro. Anche il numero dei verbali elevati dagli ausiliari del traffico è più o meno invariato rispetto al periodo in cui il parcheggio si pagava con i gratta e sosta. Quindi chi aveva la cattiva abitudine di sostare senza pagare il parcheggio continua a farlo anche con il nuovo sistema smart.