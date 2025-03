Messina. Davanti al Rettorato il primo parcometro

Oltre al parcheggio, si potranno acquistare anche biglietti e abbonamenti Atm

MESSINA – E’ stato inaugurato stamani, davanti al Rettorato, il primo dei 45 parcometri che verranno installati in città e amplieranno il sistema di pagamento della sosta di Atm.

C’erano il vicesindaco Salvatore Mondello, la presidente dell’Azienda Trasporti, Carla Grillo, e l’ingegnere Claudio Bonanzinga, di Atm, che ha spiegato il funzionamento: “Bisogna inserire la targa dell’auto che si parcheggia e il numero dello stallo che si sta occupando. Poi pagare o con moneta o con carta di debito/credito e ritirare il tagliando che comunque non è necessario esporre, perché la targa viene registrata. La macchinetta non dà resto per questioni di ingombro ed è alimentata da un piccolo pannello fotovoltaico. E’ possibile anche acquistare biglietti o abbonamenti Atm e, in futuro, anche altro che si riterrà opportuno. Ad esempio, il pagamento delle multe”.

L’acquisto del parcheggio può essere fatto in qualsiasi parcometro, anche distante dallo stallo, purché venga inserito il numero corretto dello stallo.

I parcometri verranno installati nel centro città e nei parcheggi di interscambio dello Zir e dell’Annunziata. Le macchinette, alimentate da pannelli fotovoltaici, saranno attive h24 e daranno agli utenti anche la possibilità di acquistare i biglietti e rinnovare gli abbonamenti per il Tpl.

Mondello: “Fa parte della strategia sulla mobilità”

ùHa sottolineato il vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici Salvatore Mondello: “Si tratta di uno strumento che fa parte della più ampia strategia sulla mobilità. Serve da un lato a facilitare il cittadino nel pagamento. E, dall’altro, nel garantire la possibilità di sapere in tempo reale quanti posti ci sono a disposizione nelle aree in cui è stato installato il sistema di smart parking, che sarà completato nel giro di sei mesi”.

Grillo: “Continua la digitalizzazione in Atm, contiamo di completare i parcometri entro metà aprile”

A sua volta, mette in rilievo la presidente di Atm, Carla Grillo: “Continuiamo quel processo di digitalizzazione che Atm porta avanti da quattro anni. Questo è il primo dei 45 parcometri che verrà installato nel resto della città, soprattutto in centro ma non solo. Ci sarà, insomma, una diffusione capillare. Il funzionamento di queste macchinette multifunzione, e la multifunzionalità è una delle caratteristiche principali, è molto semplice e intuitivo e agevolerà soprattutto chi, non essendo molto avvezzo con la tecnologia, non riusciva ad utilizzare l’app di Atm o le altre app collegate per pagare il parcheggio. Il pagamento potrà avvenire sia con monete che con carta di credito. La sostenibilità è un’altra caratteristica fondamentale dei nostri parcometri, tutti alimentati da energia solare. E contiamo di completare i parcometri entro metà aprile. Termina l’installazione e iniziamo lo smart parking”.

I parcometri in città

I parcometri saranno così dislocati: uno sul viale San Martino; due in via Tommaso Cannizzaro, di cui uno davanti al Rettorato, l’altro all’incrocio con via Centonze; uno in via Del Vespro; uno in via San Filippo Bianchi; uno in via Consolato del Mare, nei pressi di Piazza Unione Europea; uno in via Gasparro, incrocio via Cavalieri della Stella; uno in Piazza del Popolo; sei lungo la via Dei Mille; cinque lungo la via Risorgimento; quattro lungo la via Centonze; quattro lungo la via Giordano Bruno; quattro lungo la via Ghibellina; uno in via Cesare Battisti; cinque in via Ugo Bassi; cinque in via Natoli; uno nel parcheggio di interscambio allo Zir; uno nel parcheggio di interscambio che si trova accanto al capolinea del Tram “Museo”; e uno nel parcheggio di interscambio Annunziata Ovest.

