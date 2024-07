Lo Stromboli in eruzione, il video dall’elicottero dei vigili del fuoco

Il sorvolo sull'isola del "Drago 142"

Video dei vigili del fuoco dall’alto in elicottero, a bordo del “Drago 142”

STROMBOLI – Ore d’apprensione per lo Stromboli in eruzione. Un Centro di crisi è stato attivato in Prefettura a Messina, sotto la direzione della prefetta, Cosima Di Stani, per monitorare costantemente l’evolversi della situazione e coordinare le operazioni di soccorso.

Già da ieri sera, Guardia di finanza e Capitaneria di porto sorvegliano lo specchio d’acqua intorno all’isola, mentre squadre di Vigili del fuoco e Protezione civile, già presenti sul posto, sono state rafforzate con nuovi contingenti. Nel frattempo, ha annunciato il presidente della Regione siciliana Schifani: “Richiederemo a Roma la dichiarazione di stato di emergenza nazionale e di mobilitazione straordinaria”.

