Maltempo a Messina. Rischio in vico Pennisi a causa dgli incivili

Gli incivili ritornano sempre in vico Pennisi. Il maltempo di oggi dimostra che oltre al danno ambientale si creano rischi di esondazione e trascinamento in mare dei rifiuti

MESSINA – Purtroppo in vico Pennisi a Larderia, gli incivili creano ciclicamente delle discariche di rifiuti e suppellettili, che rinascono puntualmente, subito dopo essere state risanate. Tempostretto se ne occupa, purtroppo, da diversi anni. Il 14 dicembre scorso una famiglia, dedita allo smaltimento illecito di rifiuti proprio in vico Pennisi, era stata denunciata dalla Polizia municipale. Le immagini che ci sono state inviate questa domenica 2 febbraio al numero WhatsApp 366.8726275, mostrano che le suppellettili abbandonate non sono state ancora rimosse.

A parte il grave danno ambientale, la montagna di suppellettili ostruisce il regolare deflusso delle acque meteoriche che affluiscono nella zona, oggi, a seguito del maltempo, particolarmente copiose, come si vede nel video sottostante. I rifiuti funzionano così da tappo, con il conseguente rischio di esondazione e di trascinamento in mare.