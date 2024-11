Maltempo nel Catanese, 100 interventi e 150 pompieri al lavoro VIDEO

Operazioni di soccorso, con rinforzi da vigili del fuoco di Sicilia e Calabria

150 vigili del fuoco dalla Sicilia e dalla Calabria e oltre 100 interventi nel Catanese per il maltempo. Operazioni d soccorso per allagamenti e disagi alla viabilità stradale e dissesti. Attualmente sono 150 i vigili del fuoco in azione e sono giunti rinforzi dai comandi di Palermo, Messina, Ragusa, Enna e Reggio Calabria. I maggiori disagi persistono a Catania, Acireale, Giarre, Riposto, Aci Sant’Antonio, Mascali, Linguaglossa e Torre Archirafi.

“Al momento sono in corso prosciugamenti di autorimesse, sottopassi e scantinati, ma anche operazioni di assistenza alla popolazione”, fanno sapere i vigili del fuoco.

