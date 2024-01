Marciapiedi dissestati e sosta selvaggia al “Savio”. La proposta per rendere sicuro l’isolato VIDEO

IV Municipalità e scuola in un sopralluogo congiunto: ecco le criticità da risolvere

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Marciapiede dissestato, buche, archetti arrugginiti e ringhiera spezzata. Tutte le criticità emerse nel corso di un sopralluogo congiunto fra la IV Municipalità e la scuola “Domenico Savio”. La proponente è la consigliera Debora Buda. “I bambini, piccoli e piccolissimi, che frequentano l’istituto a partire dall’infanzia percorrono tutti i giorni dei marciapiedi poco sicuri”, spiega. E aggiunge: “Chi si muove con il passeggino attraversa grosse difficoltà, dovute alle buche e all’asfalto irregolare in molti punti”.

Auto ad ogni angolo e sui marciapiedi

Alle condizioni del passaggio pedonale si aggiunge poi la questione della sosta selvaggia. Nelle quattro vie che circondano la scuola spesso e volentieri gli automobilisti parcheggiano con due, se non quattro, ruote sul marciapiede. La consigliera e i colleghi propongono di ridurre il passaggio pedonale, spostare gli archetti attualmente posizionati a protezione dei pedoni e trovare così una soluzione per realizzare dei parcheggi regolari. Sulla via San Giovanni Bosco, inoltre, le auto vengono parcheggiate a ridosso dei gradini della chiesa costringendo i pedoni a camminare in mezzo alla strada. In tutto l’isolato, poi, compreso l’ingresso in chiesa, mancano gli scivoli per persone con disabilità. Anche questa è una richiesta che verrà avanzata dal consiglio.

I genitori degli alunni chiedono un passaggio pedonale sicuro

“La zona per la vicinanza al Tribunale e all’Università soffre la mancanza di posti auto. Questa potrebbe essere una soluzione per ricavarne qualcuno in più”, dice l’insegnante della scuola Fabio Cicciò. “Ed è prioritario, inoltre, intervenire per mettere in sicurezza il marciapiede, il cui asfalto è stato più volte rattoppato ma mai sostituito con delle mattonelle”. La proposta, formulata dal consiglio della IV Municipalità, verrà ora avanzata all’assessore alla Viabilità Salvatore Mondello e al dipartimento competente. Vedi qui la gallery fotografica 👇🏻