Mattarella a Messina, “venga a vedere le criticità della nostra città” VIDEO

Tanti i cittadini ad attendere il suo arrivo. Fra le richieste: "Sistemate le strade a Gesso"

Oggi a Messina il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per inaugurare l’anno accademico 2024/25 dell’Università di Messina. Questa è la prima volta; non era mai successo che un presidente della repubblica partecipasse alla cerimonia.

L’evento, in corso al teatro Vittorio Emanuele, ha visto gli interventi della rettrice Giovanna Spatari, del rappresentante del personale tecnico-amministrativo Domenico Quartarone e della rappresentante degli studenti Chiara Furlan. Durante la cerimonia al Presidente Mattarella è stato conferito il Dottorato honoris causa in “Scienze delle pubbliche amministrazioni”. La laudatio è stata pronunciata dal presidente emerito della Corte costituzionale, Gaetano Silvestri mentre la motivazione del conferimento è stata letta dalla professoressa Daniela Novarese. Successivamente, il Presidente ha tenuto la sua lectio doctoralis.

“Valorizzare il nostro territorio”

Numerosi cittadini ad attendere il suo arrivo. “Lo inviterei a venire più spesso a vedere non solo le bellezze dal punto di vista culturale, ma anche le criticità della nostra città. Una recente è quella che riguarda i danni provocati dal maltempo proprio in provincia di Messina, a Santa Teresa di Riva. Lì il lungomare non esiste più. Ma anche di valorizzare il nostro territorio non soltanto in occasione di questi eventi, ma durante tutto l’anno”. E ancora: “Siamo tutti contenti che c’è il Presidente Mattarella a Messina. Un mesetto fa a Gesso è venuta la moglie di Biden e hanno lasciato le strade completamente rotte. Qualcuno si impegna ad aggiustare queste strade?”.

Conclude un giovane messinese: “Penso che il Presidente Mattarella sia l’unica certezza in un governo di incertezze quindi io lo ringrazio per quello che fa e, da giovane quale sono, spero sempre nel bene dell’Italia”.

