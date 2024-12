Messina, 22 tonnellate di pesce sequestrato e 17mila euro di multa VIDEO

Operazione "E-fishing" della Guardia costiera. Sanzioni e reati nel campo dei prodotti ittici e della pesca illegale

11 sanzioni amministrative per mancanza di tracciabilità del prodotto ittico. Una notizia di reato per frode in commercio. 22 tonnellate di prodotto ittico sequestrato per mancanza della tracciabilità. Sanzioni pecuniarie che ammontano a circa 17.000 mila euro. Questo l’esito dell’operazione contro la pesca illegale “E-fishing”, nel periodo natalizio, coordinata a livello provinciale dalla Capitaneria di porto – Autorità marittima dello Stretto di Messina.

Fa sapere la Guardia costiera: prima è avvenuto un “monitoraggio del territorio” e poi si è passati alla fase operativa. Con mezzi terrestri e navali, si è svolta una azione di “prevenzione e di contrasto per individuare potenziali fattispecie illegali nel settore”. In particolare, “le importazioni e la commercializzazione di prodotti ittici provenienti da Paesi terzi, la cattura e commercializzazione di specie non consentite e la compravendita di pescato in assenza delle informazioni obbligatorie in materia di tracciabilità”.

