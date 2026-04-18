Messina, l’ex Casa del Portuale non c’è più VIDEO

Demolizioni quasi completate. Poi toccherà all’ex Silos Granai. Dove però ci sono gli uccelli da tutelare

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Le demolizioni di fronte al porto di Messina procedono. Le ruspe hanno iniziato ad abbattere l’ex Casa del Portuale a fine marzo. Oggi di quell’edificio abbandonato restano solo le macerie. I lavori sono ancora in corso, poi l’impresa dovrà passare all’ex Silos Granai.

Silos Granai, le demolizioni potrebbero slittare

Qui, però, l’avvio delle demolizioni potrebbero slittare di alcuni mesi. Diverse associazioni ambientaliste, infatti, hanno chiesto al commissario straordinario del Comune di Messina di rinviare le demolizioni per tutelare le specie protette di uccelli che si sono insediati nell’edificio. Una situazione che si era già presentata lo scorso anno proprio in questo periodo. Questa volta, però, a complicare le cose si è aggiunta la segnalazione di migliaia di topi all’interno del fabbricato abbandonato. Insomma non si sa ancora quando e come potranno continuare le attività di demolizione.

Nuova terrazza panoramica di fronte al porto

Il Comune di Messina ha già pronto un progetto di rinascita per questo luogo. Nell’area, infatti, sorgerà una terrazza panoramica con vista sulla Madonnina. Verranno anche realizzati parcheggi e aree con del verde. Questo spazio, poi, si collegherà al portico della Dogana che verrà aperto e riqualificato. L’idea è quella di creare un percorso pedonale armonico che colleghi il porto di Messina a piazza Cairoli.