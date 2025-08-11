Messina. Feluche no ponte a Torre Faro FOTO e VIDEO

Si è svolta la manifestazione contro la grande opera. Quasi una risposta alla feluca "leghista"

MESSINA – Oggi pomeriggio si è svolta l’iniziativa “Un ponte di feluche” a Torre Faro. A partecipare “le associazioni che intendono stringersi attorno al comparto di imprenditori impegnati nella tradizionale pesca del pescespada e coloro che ritengono l’opera inutile, anacronistica per le

esigenze di trasporto, o dannosa per il territorio”. Ed è anche una “risposta” alla feluca con bandiere leghiste che ha accolto il ministro Salvini nei giorni scorsi.

In spiaggia, invece, un gruppo di cittadini e del comitato No ponte Capo Peloro.

