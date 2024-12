Messina ha celebrato le sue stelle, “uno sport di qualità” VIDEO

In mattinata al Palacultura circa 120 tra sportivi, atleti paralimpici e dirigenti premiati. Le interviste al vice presidente Coni Sicilia Falzone e del delegato Cip Messina Giorgio

MESSINA – “Un’altra bella iniziativa”, così l’ha definita Enzo Falzone, vice presidente Coni Sicilia, presente questa mattina al Palacultura Antonello a Messina. Su spinta del Comune, del Coni e del Cip si sono radunati circa 120 sportivi, tra atleti, dirigenti, atleti paralimpici, rappresentanti di società per celebrare i successi di questo 2024 che si avvia alla conclusione. Le stelle dello sport della città sono state definite con Francesco Giorgio, delegato Comitato Paralimpico Italiano di Messina, che parlando dello sport cittadino ne ha incensato i numeri e la qualità dei risultati raggiunti.

A presentare l’evento il giornalista Francesco Triolo, presenti il sindaco Basile, l’assessore Finocchiaro, la presidente Asquini della Messina Social City. Come istituzioni sportive Enzo Falzone vice presidente Coni Sicilia, Roberto Pregadio presidente Cip Sicilia, Alessandro Arcigli presidente Coni Messina e Francesco Giorgio presidente Cip Messina.

Le stelle dello sport messinesi premiate

Sono stati conferiti premi speciali a Santi Arici, marciatore dell’Atletica Savoca, argento ai campionati italiani Cadetti, ai genitori di Rosario Costa, giovane ciclista scomparso in una tragedia qualche anno fa, Piero Jaci, storico presidente del Cus Messina, Giovanni Bonanno, storico presidente del Coni Messina.

Nell’ambito delle onorificenze Coni premiati Sergio Minniti Stella d’argento per la sua attività di dirigente del Badminton, Antonino Aneri per la Vela, Giuseppe Foti campione italiano di taekwondo premiato con la medaglia di bronzo, Giuliano Mancuso medaglia di bronzo del Coni e terzo classificato nel motociclismo europeo enduro, Antonio, Carmelo e Sergio Passalacqua storici tiratori del Tav Castanea.

Tra le stelle di Messina premiate le società Ssd Unime di pallacanestro femminile promosse dalla Serie C alla Serie B femminile e il Circolo del tennis e della vela campione d’Italia al maschile. Marta Misiti che ha alzat la coppa italia di pallanuoto femminile, Ludovica Celona vincitrice del campionato italiano di pallanuoto e convocata in Nazionale. Cristian e Gabriele Molonia, nuotatori dell’UniMe che hanno brillato nel nuoto di fondo, Davide Marchello messinese trapiantato da anni a Roma che ha conquistato podi ai campionati assoluti in vasca, Alessandro Mazzeo che nel nuoto paralimpico è arrivato al bronzo nei 50 stile libero.

Premiata la Toxon Club tiro con l’arco, oro a squadre per Simona Mento, Barbara Gheza e Nunziatina Pino. Marco Sfuncia e Elisa Micali sempre tiro con l’arco ma tesserati Arco Club Serro. Emilia Ammirato, allenatrice, e Giovanni Santamaria convocato nella nazionale italiana di baseball per ciechi, Simona Cascio argento agli europei di Malaga di basket per sordi, Manlio Marino selezionato per la nazionale di basket over 70, Giuliana Campanella team manager della nazionale femminile di rugby, Debora Di Pietro arbitro ai campionati nazionali di beach rugby.

Per il muay thai premiati Gabriel Buda, Amleto Bonante. Per l’automobilismo Emanuele Schillace, Angelo Lombardo, Maurizio Messina. Per il canottaggio Lucio Fugazzotto, Maria Condurso, Andrea Fasano Sciavicco, Giovanni Marino, Karol Ielo, Giorgio Bernava, Silvia Messina, Dario Femminò quale tecnico della nazionale di beach sprint. Per la Vela Luigi De Luca, Francesco Scuderi, Matteo e Giovanni Landi. Chiara Costanzo nelle bocce, Chiara De Luca nella ginnastica artistica Fisdir, Alessandro Arcigli direttore tecnico tennistavolo paralimpico nazionale, Salvatore Piccione e il cane Byron campioni italiani di dog balance, Maria Teresa De Luca e Dee Dee Bridgewater.

Premiati gli studenti Mike Arena dell’Istituto Mazzini – Gallo primo classificato col vortex tra i cadetti, e la squadra di rugby tag dell’istituto Boer-Verona Trento.

Onorificenze Coni. Francesco Benedetto dirigente Figc stelle di bronzo, società canottieri Thalatta stella d’argento, circolo nautico Teocle canoa e cayak. Premiari Lorenzo Rigano e Elios Maria Manzi nelle arti marziali, ancora Angelo Pantano e Giancarlo Torre. Alessandro Casella per l’automobilismo e Giovanni Ficarra per il Canottaggio. Benemerenze Coni. Massimo Minutoli, Giuseppe Sottile, Antonino Molino, Giuseppe Cannavò, Associazione Ginnastica Garibaldi, Tiro a segno nazionale di Messina, Emanuela Barillà.

