Messina. Ivan Calì (Unione Popolare): "Pd e centrodestra propongono le stesse cose" VIDEO - Tempostretto

Un attacco frontale alle coalizioni di centrosinistra e destra, poi quasi una promessa: "Vinceremo in molti collegi"

di Giuseppe Fontana, riprese e montaggio di Silvia De Domenico



MESSINA – “Esistiamo proprio per rompere questo schema basato su un’alternanza di due partiti, blocchi o coalizioni che propongono le stesse cose”. Parla così Ivan Calì, uno dei cinque candidati presentati da Unione Popolare con De Magistris nella giornata di ieri, in vista delle elezioni del prossimo 25 settembre. L’attacco frontale è al Pd, che rappresenta la forza principale del centrosinistra, e alla coalizione di centrodestra.

“Vinceremo in molti collegi”

Calì parla di patto di stabilità, finanziaria e spesa militare. Poi parla del suo partito: “Siamo quella composizione elettorale nata dal popolo che cerca di portare veramente avanti una sinistra che ormai non c’è più, per dare una voce a chi non ce l’ha avuta in questi anni. Vinceremo in molti collegi nonostante i pronostici”.