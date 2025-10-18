 Messina, l'innovazione di passaggio in attesa dell'I-Hub permanente VIDEO

Messina, l’innovazione di passaggio in attesa dell’I-Hub permanente VIDEO

Silvia De Domenico

sabato 18 Ottobre 2025 - 12:43

Sud Innovation Summit. "Capisco che la città richieda risultati tangibili immediati ma quelli arriveranno nel tempo", evidenzia l'ideatore Roberto Ruggeri

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Il Sud Innovation Summit ha portato in città i big dell’innovazione. L’evento, però, ha un inizio e una fine e “rischia di rimanere fine a sé stesso se non ci sono delle politiche che gli diano seguito”. A dirlo è l’ideatore della manifestazione, giunta alla terza edizione. “Credo che l’amministrazione lo stia facendo dal momento che da 3 anni crede fortemente in questo progetto”, aggiunge Roberto Ruggeri.

“I risultati non sono immediati, arriveranno nel tempo”

E continua: “Capisco che la città richieda risultati tangibili immediati ma quelli arriveranno nel tempo”. Ecco come potrebbe cambiare Messina con la costruzione del nuovo I Hub.

In attesa dell’I-Hub

Il polo tecnologico, che inizialmente doveva sorgere di fronte al Porto di Messina, verrà realizzato nell’ex area ferroviaria Santa Cecilia, a pochi passi dalla nuova in via Don Blasco. “Un Hub che è nelle previsioni di un’amministrazione che guarda lontano”, spiega il sindaco di Messina Federico Basile. “Il Sud Innovation Summit è un percorso che crea quei contenuti in un contenitore che abbiamo voluto fortemente spostare. L’innovazione in un ambito rigenerato ha ancora più valore”, conclude Basile.

