Messina. Stadio Scoglio, Gallo: "La foresteria è quasi pronta" VIDEO - Tempostretto

L'assessore e il presidente della V Commissione Mortelliti hanno fatto il punto sui lavori. Novità anche per il Palarescifina

MESSINA – Foresteria stadio “Scoglio”? A che punto sono i lavori? La seduta della V Commissione consiliare di oggi, in cui i consiglieri comunali hanno incontrato i vertici dell’Acr Messina, è stata l’occasione anche per avere aggiornamenti sui lavori che l’amministrazione sta ultimando per la foresteria, la consegna dello stadio Celeste per gli allenamenti dei biancoscudati e per far diventare il Palarescifina un polo che attragga eventi sportivi e non solo.

A margine della seduta della commissione il vicesindaco e assessore alle Politiche sportive Francesco Gallo ha rilasciato alcune dichiarazioni. Lo stesso, entrando nel merito dei sopralluoghi effettuati, ha fatto il presidente di Commissione Raimondo Mortelliti. Il quale ci ha tenuto a precisare che “non ci occuperemo solo di calcio”. Si interverrà pure per supportare le società di basket, pallavolo e pallamano.

Gallo e Mortelliti: “Foresteria quasi pronta”

Dopo i lavori per l’agibilità e la sicurezza del Franco Scoglio, iniziati l’anno scorso con l’installazione delle telecamere, l’amministrazione, tramite le sue partecipate, sta ultimando i lavori alla foresteria. Gallo parla di “lavori in dirittura d’arrivo”, mentre Mortelliti di “10-15 stanze quasi pronte”.

L’idea è che l’enorme foresteria, quasi un albergo lo definisce Gallo, sia messa a disposizione della società del presidente Sciotto per tutta la settimana e non solo il giorno della partita. A questo proposito il vicesindaco, nel suo intervento, ha parlato anche del locale adibito a mensa che si spera possa presto essere fruibile.

Sul Palarescifina

“Il Palarescifina è vicino all’agibilità definitiva – spiega Gallo – con 4mila spettatori. Già nel programma del sindaco Basile era prevista un’area, che va dallo Stadio Scoglio al Palarescifina, da migliorare. Non solo sport ma anche insediamenti turistici e commerciali da vivere tutto l’anno. In modo da poter ospitare eventi sportivi e musicali di grande richiamo e a livello nazionale”.

“Stiamo sistemando – spiega Mortelliti – tutti gli impianti sportivi dove c’è da intervenire. Al Palarescifina è stato lucidato il parquet e già sono state fatte delle amichevoli. Tutti gli impianti, per basket e pallavolo, saranno messi a norma. Pronti per essere liberamente sfruttati dalle società di basket, pallavolo, pallamano e quant’altro”.

