Multe e rimozioni in via Don Blasco. La nuova rotonda vittima della sosta selvaggia VIDEO

Inaugurata due anni fa e già distrutta. Mezzi pesanti e pullman ci passano sopra quando trovano la strada occupata dalle auto

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Gioie e dolori questa mattina in via Don Blasco. Da un lato si tagliava il nastro del nuovo tratto ex Rifotras, che collega il viale Europa alla via Salandra, dall’altro erano in azione Polizia Municipale e carro attrezzi. Multe e rimozioni per le auto in sosta vietata, nel pezzo di strada compreso fra il viale Europa e la via Santa Cecilia.

Rotatoria distrutta dopo appena due anni

Ecco com’è stata ridotta la nuova rotatoria su cui poggia la statua di Messina. L’opera inaugurata nel 2022, così come la via Don Blasco, è già stata in parte distrutta. Il passaggio dei mezzi pesanti, dei pullman o delle auto parcheggiate in sosta selvaggia hanno portato a questo risultato. La pavimentazione è in gran parte saltata ad appena due anni dalla sua realizzazione.