Parcheggi d’interscambio, ripresi i lavori a San Licandro. “Pronto a fine anno” VIDEO

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Ad agosto ha compiuto un anno… di ritardo. I lavori per la realizzazione del parcheggio di interscambio “San Licandro” dovevano, infatti, concludersi il 18 agosto del 2023. E invece sono ancora in corso. Sono ripresi da poco e dovrebbero terminare alla fine dell’anno. A confermarlo è il vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici Salvatore Mondello. Gli intoppi che l’avevano bloccato per più di un anno sono stati superati e nel 2025 verrà consegnato anche questo parcheggio.

Verranno realizzati 53 posti auto

In quest’area di via Leonardo Sciascia verranno realizzati 53 posti auto. E’ stato completato il marciapiede esterno ed è già utilizzabile, soprattutto per chi sosta alla fermata dei bus Atm. Vedi qui la galleria fotografica 👇🏻