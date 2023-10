Parcheggio Bordonaro gratuito fino a dicembre. Poche auto dentro, molte fuori sui marciapiedi VIDEO - Tempostretto

Non si paga ma c'è chi preferisce parcheggiare all'esterno in divieto di sosta

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Nonostante il parcheggio sia sempre stato gratuito finora le auto parcheggiate all’interno sono state poche. In alcune giornate addirittura nessuna. Il nuovo parcheggio di interscambio di Bordonaro Inferiore è stato inaugurato a settembre e non si pagherà fino a fine anno, proprio come per gli altri due sul viale Europa. Eppure c’è ancora chi si ostina a parcheggiare in divieto di sosta, rischiando multe o rimozione coatta, pur di non utilizzarlo. E’ un paradosso vedere un parcheggio nuovo vuoto e intorno, a poche decine di metri, auto parcheggiate sui marciapiedi e persino con le quattro ruote sullo spartitraffico.

“Le brutte abitudini cambieranno con più controlli”

Per il presidente di Atm Pippo Campagna “con più controlli queste brutte abitudini cambieranno”. Inoltre il nuovo bus navetta 12bis invoglierà i cittadini ad utilizzare di più questo parcheggio, almeno così spera l’Amministrazione comunale. Vedi le foto 👇🏻