Silvia De Domenico

Parco Aldo Moro diventa più inclusivo: ecco la nuova passerella accessibile VIDEO

mercoledì 10 Settembre 2025 - 12:10

Verrà anche realizzata una struttura in legno per famiglie, studenti e coworking

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Il parco Aldo Moro diventa più inclusivo. E’ stata montata una passerella accessibile per raggiungere agevolmente la parte più alta del parco con carrozzine e passeggini. Le persone con disabilità hanno inoltre la possibilità di raggiungere il grande prato parcheggiando all’interno nei due stalli riservati.

Bagni, chiosco e struttura polifunzionale

Dopo l’apertura il parco non era ancora completo. Poco prima dell’estate, infatti, sono stati posizionati dei giochi musicali inclusivi per i bambini. Nei giorni scorsi la passerella accessibile e si continua a lavorare ai progetti per la realizzazione dei servizi igienici e del chiosco ristoro. Per questo verranno ristrutturati gli immobili attualmente chiusi all’ingresso, mentre all’interno del parco verrà costruita una struttura ecosostenibile in legno simile al centro polifunzionale Esisto di Villa Dante.

Un nuovo spazio per famiglie, studenti e co-working

“Immaginiamo anche in questo parco un luogo dedicato alle famiglie, ai bambini, ma anche ai ragazzi che vogliono studiare o lavorare in uno spazio condiviso”, racconta la presidente di Messina Social City, Valeria Asquini. “Il centro Esisto di Villa Dante è sempre più apprezzato dai cittadini e questo ci spinge a fare ancora di più”, conclude.

Vedi qui la galleria fotografica

