Passeggiata a mare, ecco il nuovo marmo sulle rampe che sostituiscono le scalinate VIDEO

I lavori per la posa della pavimentazione sono ancora in corso

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Due nuove rampe al posto delle scalinate. Nelle scorse settimane la sostituzione della pavimentazione di questo tratto di Passeggiata a mare aveva scatenato non poche polemiche. Da qualche giorno gli operai hanno iniziato a posare il nuovo marmo sugli scivoli, che saranno utili per chi si muove in bicicletta ma anche con passeggini e carrozzine. I lavori sono stati realizzati, infatti, nell’ambito del progetto pista ciclabile “Cairoli – Stazione – Passeggiata a mare”.

