Piano di riequilibrio, Basile invia la risposta alla Corte dei Conti VIDEO - Tempostretto

14 febbraio: è il giorno della relazione. Una vicenda decennale e rimangono le perplessità sui conti del Comune da parte di Pd, Articolo Uno e Sturniolo

MESSINA – 14 febbraio 2022: Cateno De Luca annuncia la candidatura di Federico Basile “guardiano dei conti”. 14 febbraio 2023: Basile, da sindaco di Messina, invia la relazione di risposta alle osservazioni della Corte dei Conti sul Piano di riequilibrio 24 ore prima della scadenza. Una vicenda lunga dieci anni e un nodo centrale per il futuro della città. Sottolinea il primo cittadino, in occasione della presentazione del completamento dei lavori del torrente Bisconte-Cataratti: “Sto lavorando per chiuderla e il 14 febbraio sarà inviata la relazione”. Per Basile, i chiarimenti richiesti dalla sezione di controllo della Corte dei Conti siciliana non costituiscono un ostacolo: “Più che osservazioni, ci viene chiesto di fornire documenti contabili che ovviamente, nel frattempo, si sono evoluti. La Corte dei Conti richiede dei dati aggiornati, visto che è passato un anno. Ma nulla di allarmante”.

Il sindaco a Bisconte domenica 12 febbraio

Sul Piano di riequilibrio rimangono le riserve del Partito democratico, con i consiglieri Antonella Russo e Felice Calabrò. Critici pure l’ex candidato a sindaco Luigi Sturniolo e Domenico Siracusano (Articolo Uno), per nulla convinti dell’ottimismo di Basile. Ora la palla, decisiva, sta per tornare alla Corte dei Conti.

