 Piazza Unione Europea, ecco il nuovo impianto di illuminazione VIDEO

Piazza Unione Europea, ecco il nuovo impianto di illuminazione VIDEO

Silvia De Domenico

Piazza Unione Europea, ecco il nuovo impianto di illuminazione VIDEO

mercoledì 22 Ottobre 2025 - 13:15

E' lo stesso sistema installato due anni fa a Piazza Cairoli

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Lampioni di diverse altezze per diffondere meglio la luce in mezzo agli alberi. Ecco il nuovo impianto di pubblica illuminazione di piazza Unione Europea. Il sistema, già in funzione da qualche giorno, replica il modello installato a Piazza Cairoli due anni fa.

nuova illuminazione piazza Unione Europea

Lampioni di diverse altezze

Le diverse altezze dei corpi illuminanti consentono di non disperdere la luce fra le fronde degli alberi. Nelle zona in cui le piante sono basse, infatti, anche i lampioni sono piccoli. Viceversa dove c’è più spazio i lampioni sono più alti. Il nuovo impianto già funzionante è il primo passo del più ampio progetto di restyling che ha riguardato l’illuminazione di Palazzo Zanca.

nuova illuminazione piazza Unione Europea

Caminiti: “Riqualificazione estetica e efficienza energetica”

“Questo intervento non è solo una riqualificazione estetica, ma un progetto di profonda efficienza energetica e qualità visiva”, ha spiegato l’assessore Francesco Caminiti. “I nuovi corpi illuminanti sono stati selezionati con cura per garantire una diffusione della luce omogenea ed efficace in tutta la piazza. In particolare, abbiamo scelto soluzioni che assicurano un’illuminazione distribuita ottimale e superano il problema delle interferenze con le piante e le alberature presenti nelle aiuole, evitando zone d’ombra o luci abbaglianti”, conclude l’assessore alle Politiche energetiche del Comune di Messina.

porta grazia piazza casa pia

Illuminazione artistica di Palazzo Zanca, Fontana del Nettuno e Porta Grazia

Insieme alla piazza c’è stato anche l’intervento sulla facciata del palazzo comunale. Poche settimane fa, inoltre, hanno ricominciato a splendere di una nuova luce la Fontana del Nettuno e la Porta Grazia di piazza Casa Pia. Ancora in corso gli interventi per l’illuminazione artistica di Castel Gonzaga.

Vedi qui la galleria fotografica del nuovo impianto di pubblica illuminazione

nuova illuminazione piazza Unione Europea
nuova illuminazione piazza Unione Europea
nuova illuminazione piazza Unione Europea
nuova illuminazione piazza Unione Europea
nuova illuminazione piazza Unione Europea
nuova illuminazione piazza Unione Europea
nuova illuminazione piazza Unione Europea
nuova illuminazione piazza Unione Europea
nuova illuminazione piazza Unione Europea

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Messina Street Food Fest. Da Piazza Cairoli parte il viaggio fra sapori, profumi e solidarietà VIDEO
De Luca, la Giunta Basile e la tentazione “come vi ho creato vi distruggo”
Messina celebra il cinema d’autore: dal 24 al 26 ottobre il Festival dei Circoli del Cinema al Lux
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED