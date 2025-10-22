Piazza Unione Europea, ecco il nuovo impianto di illuminazione VIDEO

E' lo stesso sistema installato due anni fa a Piazza Cairoli

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Lampioni di diverse altezze per diffondere meglio la luce in mezzo agli alberi. Ecco il nuovo impianto di pubblica illuminazione di piazza Unione Europea. Il sistema, già in funzione da qualche giorno, replica il modello installato a Piazza Cairoli due anni fa.

Lampioni di diverse altezze

Le diverse altezze dei corpi illuminanti consentono di non disperdere la luce fra le fronde degli alberi. Nelle zona in cui le piante sono basse, infatti, anche i lampioni sono piccoli. Viceversa dove c’è più spazio i lampioni sono più alti. Il nuovo impianto già funzionante è il primo passo del più ampio progetto di restyling che ha riguardato l’illuminazione di Palazzo Zanca.

Caminiti: “Riqualificazione estetica e efficienza energetica”

“Questo intervento non è solo una riqualificazione estetica, ma un progetto di profonda efficienza energetica e qualità visiva”, ha spiegato l’assessore Francesco Caminiti. “I nuovi corpi illuminanti sono stati selezionati con cura per garantire una diffusione della luce omogenea ed efficace in tutta la piazza. In particolare, abbiamo scelto soluzioni che assicurano un’illuminazione distribuita ottimale e superano il problema delle interferenze con le piante e le alberature presenti nelle aiuole, evitando zone d’ombra o luci abbaglianti”, conclude l’assessore alle Politiche energetiche del Comune di Messina.

Illuminazione artistica di Palazzo Zanca, Fontana del Nettuno e Porta Grazia

Insieme alla piazza c’è stato anche l’intervento sulla facciata del palazzo comunale. Poche settimane fa, inoltre, hanno ricominciato a splendere di una nuova luce la Fontana del Nettuno e la Porta Grazia di piazza Casa Pia. Ancora in corso gli interventi per l’illuminazione artistica di Castel Gonzaga.

