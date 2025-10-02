Piove e la nuova sede del Vascone si allaga. “È una vergogna, non si può lavorare così” VIDEO

Mercatali costretti a spazzare l’acqua con le scope. Disagi anche per i clienti

Una mattinata difficile per gli operatori del mercato Vascone. Al loro arrivo alle 5 del mattina hanno trovato la sede provvisoria, all’interno del parcheggio di via Catania, completamente allagata. “Non è la prima volta che succede. Capita spesso quando piove così forte”, raccontano alcuni di loro. I mercatali hanno trascorso le prime ore della mattinata armati di scope a spazzare l’acqua e spingerla fino alle griglie di scolo più vicine. La parte che si è allagata di più è proprio al centro del parcheggio, in corrispondenza dell’ingresso principale del Cimitero monumentale. “In questo punto manca il tombino e l’acqua non defluisce”, raccontano gli operatori Ruggeri e Aloisio.

“Così chi viene a fare la spesa?”

I loro banchi di frutta e verdura sono stati i più colpiti dalle piogge intense. E anche in tarda mattinata, quando ormai non pioveva più da qualche ora, i laghetti di acqua piovana sono rimasti. “È una vergogna lavorare così. La metà dei clienti li abbiamo persi perché in queste condizioni chi viene a fare la spesa?”, si chiede amareggiata la signora Giusy Aloisio. “Ho i piedi bagnati da stamattina alle 5, sono stanca e demoralizzata”, conclude.

E i lavori…

A questo si aggiunge la rabbia di vedere che all’interno del loro mercato storico i lavori non procedono. Gli interventi di riqualificazione, come evidenziato più volte, vanno a rilento. I mercatali hanno lasciato i loro box a marzo dello scorso anno per trasferirsi provvisoriamente all’esterno. “Siamo fuori dal mercato da 7 mesi e ancora hanno fatto pochissimo, di questo passo non rientreremo nemmeno per la fine dell’anno”, è questo il sentimento comune fra i commercianti. Sono tutti molto preoccupati per l’inverno che arriva e temono di doverlo trascorrere, così come l’estate, sulla strada.