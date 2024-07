Ponte. Caminiti: “Villa, Reggio e Messina chiedono lo stop alla Conferenza dei servizi” VIDEO

Chiesta la sospensione della conferenza istruttoria sulla base di due considerazioni, una di contenuto e una procedurale

VILLA SAN GIOVANNI – I sindaci dell’area dello Stretto, di Reggio Calabria, Villa San Giovanni e Messina, alla scadenza dell’8 luglio, hanno presentato le valutazioni, le osservazioni e le prescrizioni al progetto sul Ponte sullo Stretto. Data che era stata prorogata dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per quanto concerne la Conferenza dei servizi. La richiesta congiunta è stata firmata dai tre sindaci, Giusy Caminiti, Giuseppe Falcomatà e Federico Basile, ed è stata chiesta, come spiega la prima cittadina di Villa San Giovanni, la sospensione della conferenza istruttoria sulla base di due considerazioni, una di contenuto e una procedurale.

“Mentre la vicenda espropri – spiega sempre Giusy Caminiti – è ferma come previsto dalla legge, fino a quando se mai si arriverà al Cipes , non ci sarà l’approvazione di un progetto definitivo del Ponte sullo Stretto. Per cui è stata fatta tutta la parte dell’interlocuzione con i privati. A giugno il Comune di Villa San Giovanni ha presentato le osservazioni, facendo proprie tutte quelle dei che erano pervenute. Inoltre sono state presentate anche le osservazioni sui vincoli cimiteriali e sulle zone di inedificabilità assoluta. “Per esempio – ha spiegato la sindaca di Villa San Giovanni – la faglia attiva e capaci di Cannitello che produce una inedificabilità assoluta del Pilone in quell’area del lungomare di città, tant’è che ho appreso che la società Stretto di Messina ha comunicato di aver ridimensionato le aree a seguito dell’interlocuzione con gli enti e con i privati, le aree di esproprio di e su Villa San Giovanni e su Messina”.

