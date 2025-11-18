Reggio. Droga in casa, 54enne arrestato, sequestrati cocaina, marijuana e hashish VIDEO

Il 54enne arrestato dai carabinieri è stato trovato in possesso di un’ingente quantità di sostanze stupefacenti

REGGIO CALABRIA – I carabinieri della Stazione di Rione Modena hanno arrestato un 54enne trovato in possesso di un’ingente quantità di sostanze stupefacenti.

L’operazione è scattata nelle prime ore della mattinata, quando i militari, giunti presso l’abitazione dell’uomo, hanno notato comportamenti anomali e un evidente stato di agitazione che ha insospettito la pattuglia. Ritenendo che potessero essere presenti elementi di interesse investigativo, i Carabinieri hanno deciso di procedere con una perquisizione approfondita dell’immobile.

All’interno della casa, nascosti tra scatole, mobili e oggetti di uso quotidiano, sono stati rinvenuti diversi quantitativi di cocaina, marijuana e hashish, già suddivisi o pronti per essere confezionati e immessi sul mercato illecito. Oltre alla droga, i militari hanno sequestrato bilancini di precisione e materiale utilizzato per la preparazione delle dosi.

L’uomo, già noto per precedenti di polizia, è stato arrestato in flagranza di reato e accompagnato nella caserma dei carabinieri di Rione Modena per le formalità di rito. Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato successivamente condotto presso la sua abitazione in regime di arresti domiciliari.

La sostanza stupefacente e il materiale sequestrato saranno sottoposti ad analisi di laboratorio per determinarne con precisione natura e quantità.

L’operazione rientra nel quadro delle attività di controllo e prevenzione portate avanti dai Carabinieri della Compagnia di Reggio Calabria, finalizzate al contrasto del traffico di droga e alla tutela dei contesti cittadini più esposti al rischio di illegalità.