 Rione Taormina, proseguono le demolizioni. Un altro pezzo di baraccopoli sta scomparendo VIDEO

Rione Taormina, proseguono le demolizioni. Un altro pezzo di baraccopoli sta scomparendo VIDEO

Silvia De Domenico

Rione Taormina, proseguono le demolizioni. Un altro pezzo di baraccopoli sta scomparendo VIDEO

mercoledì 28 Ottobre 2026 - 13:35

Le ruspe stanno abbattendo le baracche di via Aulo Persio Flacco

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Un pezzo alla volta e la grande baraccopoli del Rione Taormina sparirà. Le demolizioni proseguono: le ruspe hanno ripreso ad abbattere le baracche di via Aulo Persio Flacco. Questa striscia di casette si trova alla fine della via Quinto Ennio, dove nei prossimi mesi verrà realizzata una nuova strada.

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Demolizioni e smaltimento rifiuti

Qui restano ancora in piedi una ventina di baracche. L’impresa Cericola, che si sta occupando delle demolizioni, sta anche provvedendo allo smaltimento dei rifiuti. Una grande quantità di ingombranti e rifiuti speciali, infatti, è stata trovata sia all’interno che all’esterno delle casette. Oltre all’amianto recuperato dai tetti, incapsulato e separato dal resto.

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La strada invasa dai rifiuti

La scorsa settimana avevamo documentato lo stato in cui si trovava questa strada. C’era una carrellata di rifiuti, suddivisi per categorie dagli operai dell’impresa. Una montagnetta per gli pneumatici, poi i mobili di legno, ferro e metalli, elettrodomestici, guaine di copertura dei tetti e rifiuti non differenziati di ogni genere.

Vedi qui la galleria fotografica

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