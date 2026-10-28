 Via Quinto Ennio, l'ex baraccopoli si prepara a diventare una nuova strada VIDEO

Via Quinto Ennio, l’ex baraccopoli si prepara a diventare una nuova strada VIDEO

Silvia De Domenico

Via Quinto Ennio, l’ex baraccopoli si prepara a diventare una nuova strada VIDEO

mercoledì 28 Ottobre 2026 - 13:53

In attesa del passaggio dalla Struttura commissariale al Comune è stata avviata la progettazione esecutiva

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – L’ex baraccopoli di via Quinto Ennio si prepara a diventare una nuova strada. Servirà a collegare la via Taormina alla nuova via Don Blasco e quindi a decongestionare il traffico di auto provenienti dalla zona sud di Messina. Ecco l’area dopo le demolizioni e la bonifica.

via quinto ennio

Avviata la progettazione esecutiva

L’area è ancora in mano alla Struttura commissariale al Risanamento delle baraccopoli di Messina. Il passaggio al Comune di Messina avverrà quando l’impresa Cericola terminerà le demolizioni della vicina via Aulo Persio Flacco. In questa zona restano ancora da abbattere circa una ventina di baracche. Oltre a tutte le procedure di smaltimento dei rifiuti e delle macerie.

via quinto ennio 3

In attesa del passaggio dalla Struttura commissariale al Comune

Quando verranno completate queste operazioni si potrà procedere con il passaggio formale. Nel frattempo il Comune di Messina ha già avviato la progettazione esecutiva della nuova strada. I tecnici comunali, inviati dall’assessore ai Lavori pubblici Francesco Caminiti, hanno già effettuato dei sopralluoghi nell’area di cantiere.

via quinto ennio 2

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