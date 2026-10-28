Acr Messina, Zampa: “Siamo un gruppo forte, umile e consapevole della nostra forza”

Il centrocampista Zampa racconta il momento del Messina in campionato e guarda già alla sfida di domenica col Mazzarrone

MESSINA – Il Messina si gode nuovamente il primo posto in Eccellenza e guarda alla sfida di domenica, in attesa di sapere se giocherà al Celeste, per cui ha ancora fatto richiesta, o si resterà al Franco Scoglio. Rispetto all’orario di Lega, quello delle 14:30, la società ha chiesto di disputare la sfida domenica alle ore 15:00. In tutto questo allenamento regolare questa mattina al “Celeste” al termine del quale abbiamo avuto l’opportunità di intervistare Enrico Zampa, centrocampista biancoscudato, che ha parlato del momento vissuto in campionato e del suo utilizzo da parte del mister.

Intervista ad Enrico Zampa

Dopo la vittoria di domenica si torna in testa, il livello del campionato di alza.

“Si, sicuramente saranno partite impegnative, ma noi affrontiamo qualsiasi gara con l’obiettivo di vincerla, perché tanto sono comunque tre punti. Oltre a queste partite ci sarà anche il ritorno di Coppa, che è un torneo a cui noi teniamo tanto, però ora ci stiamo preparando nel migliore di modo alla sfida casalinga con il Mazzarrone, che sarà una partita molto difficile, perché è una squadra di categoria che è composta da giocatori importanti, però siamo consapevoli della nostra forza e faremo sicuramente una grande gara anche domenica”.

Mazzarrone squadra solida, cosa vi aspettate?

“Sì, credo che sia ancora presto per delineare quali siano le vere forze del campionato. Lo sappiamo sulla carta, però i primi impegni riservano sempre delle sorprese. Comunque il Mazzarrone ha 15 punti e se li ha motivo c’è. Sicuramente verranno a giocarsi la partita, me lo auguro, come ha fatto la Sicula, però ripeto, questo è un gruppo forte, un gruppo umile, ma allo stesso tempo consapevole della propria forza, quindi sicuramente imposteremo la partita come sempre, cercando di dominarla dal primo al novantesimo”.

Contro Leonzio e Palazzolo due partite simili per intensità e aggressività. Cosa è scattato in settimana?

“Sì, sicuramente abbiamo analizzato quelli che sono stati i pochi errori con la Sicula, però sappiamo che una grande squadra deve essere concettata fino al novantacinquesimo, diciamo che quel gol preso così ha insabbiato un po’ la prestazione, come ha detto anche il mister collettivo della squadra, perché se c’era una squadra che doveva vincere eravamo noi, poi il gran gol del ragazzo è andata in quel modo. Noi cerchiamo sempre di fare la prestazione e se il livello delle prestazioni è questo io credo che di partite poi se ne perderanno poco e pareggiare anche”.

Il mister ha provato diversi interpreti a centrocampo nelle ultime settimane anche lei con Giunta, come è andata?

“Sì, mi sembra che con Ciccio già avessimo giocato in passato, però ripeto per me da quando gioco ogni allenamento è un esame, io anche a 34 anni cerco di migliorare sempre, quindi prendo qualsiasi tipo di allenamento, di gara come un ostacolo da superare. Sicuramente non è stata una prova brillantissima quella di mercoledì in Coppa in generale, però l’obiettivo era portarla a casa e ci siamo riusciti, la maturità della squadra ha fatto sì che poi domenica a Palazzolo si sono alzati nuovi ritmi e avete visto tutti la prestazione che è stata fatta”.

Il campionato è iniziato ormai da qualche giornata, come è stato calarsi nella mentalità di una nuova categoria?

“Io credo che l’atteggiamento, l’agonismo si debba avere in tutte le categorie, in particolar modo in questa categoria qua, io l’ho vissuto sulla mia bella l’anno scorso a Taranto, perdendo una finale playoff, ma sono sicuro che quest’anno ribalterò questa cosa qui e se continuiamo così potremmo fare un grande campionato, ma io avevo pochi dubbi perché questa squadra è composta in particolar modo da gente di grande struttura mentale, ci sono veramente giocatori trainanti che alzano l’agonismo soprattutto negli allenamenti e poi te lo riporti in gara. Dobbiamo continuare così perché se pareggi quella domenica con le qualità che abbiamo le partite le possiamo portare a casa”.