Risanamento, Basile: “Il braccio destro non può non sapere cosa fa il sinistro” VIDEO

Basile in conferenza stampa: "Se l'ufficio commissariale non sa cosa fa il Comune, è un danno per Messina"

MESSINA – Il sindaco Federico Basile spiega le sue ragioni sul caso dell’asta per le case di Contesse. In merito al conflitto con il sub commissario Marcello Scurria, mette in chiaro: “Io credo che l’asta abbia provocato un danno economico per Messina, pagando di più un bene che andrà al Comune. Servono una regia e una programmazione da parte della struttura commissariale. Siamo noi ad aver chiesto al sub commissario di utilizzare i poteri derogatori ed è dovuta intervenire la prefetta per avviare un dialogo”.



Con Basile, in conferenza stampa, il vicesindaco Mondello, il direttore generale Puccio e i presidenti di Patrimonio Messina Spa e Arisme Cacace e Gemelli.