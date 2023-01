Risate&musica, firmato Frassica. A Reggio sipario sulle feste natalizie con l'artista messinese - VIDEO - Tempostretto

Il sindaco metropoltano facente funzioni Versace: «Questo show è la ciliegina sulla torta rispetto ai tanti spettacoli di qualità di un cartellone entusiasmante»

REGGIO CALABRIA – L’ironia dissacrante di Nino Frassica e l’allegria della sua Los Plaggers band ha chiuso il ricco cartellone di eventi promosso dalla Città metropolitana in occasione delle festività natalizie, nel cuore di Reggio.

Piazza Italia stracolma. Frassica: «Una festa vera»

Una piazza Italia stracolma, nella sera dell’Epifania, ha accolto lo show del popolarissimo e poliedrico attore, comico, personaggio tra i più amati della tv, che si è esibito nel suo originalissimo spettacolo tra musica e cabaret.

Un cocktail d’allegria e simpatia che ha reso l’evento davvero esilarante, allietando l’Epifania dei reggini che hanno accolto in massa l’apprezzatissimo comico messinese. Uno spettacolo che originariamente si sarebbe dovuto tenere la sera del primo giorno dell’anno, rinviato di qualche giorno solo a causa del Covid che aveva temporaneamente bloccato lo stesso Frassica.

«Questa di Reggio è stata davvero una festa – ha commentato l’artista, a margine del suo show -, un divertimento per festeggiare insieme il nuovo anno.

Abbiamo fatto tanti pensieri belli per questo 2023, ora dobbiamo impegnarci a realizzarli. Ho visto i Bronzi di Riace e sono rimasto colpito dalla bellezza di questi due giganti realizzati con così tanta cura. Quando vedo delle opere d’arte come queste mi meraviglio sempre, non solo della fantasia e della creatività degli artisti, ma anche della loro bravura tecnica».

Versace: «La ciliegina sulla torta»

Uno spettacolo, quello di Frassica, che ad avviso del sindaco metropolitano facente funzioni Carmelo Versace ha rappresentato «la ciliegina sulla torta» a fronte di un «cartellone entusiasmante» messo in piedi dalla MetroCity, a certificare che «attraverso una buona programmazione e l’utilizzo oculato delle risorse» si può riuscire a mettere in piedi attrazioni in grado di coniugare le bellezze del territorio metropolitano con eventi «d’indubbia qualità artistica».

Quartuccio: da Alexia al Festival della comicità, tante gemme

Show «d’assoluto valore», in relazione ai concerti come agli spettacoli di tenore diverso, secondo il consigliere metropolitano delegato alla Cultura Filippo Quartuccio. «Penso a Karima, ai Neri per Caso, ai gospel di Eric Waddell, Alexia, Le Vibrazioni, Clementino, Enrico Ruggeri, ed ancora il Festival metropolitano della comicità, il Concerto di Capodanno al Cilea e tanti tanti altri eventi che si sono susseguiti in questi giorni».

Ma a Palazzo Alvaro sono tutti già al lavoro per l’anno appena iniziato: «Vogliamo dare continuità al lavoro di promozione territoriale, legato al campo della cultura, che – spiega Quartuccio – davvero può rappresentare un valore aggiunto per il nostro territorio».

