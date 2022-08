Salvini a Messina, la protesta di +Europa: "Basta politica dell'odio" VIDEO - Tempostretto

La candidata Palmira Mancuso e Aldo Trifiletti hanno mostrato striscioni contro il leader della Lega: "Vogliamo una società libera, aperta e inclusiva"

Di Giuseppe Fontana e Silvia De Domenico



MESSINA – A pochi minuti dal suo arrivo alla Marina del Nettuno, è scattata la piccola protesta di +Europa, con la candidata Palmira Mancuso e Aldo Trifiletti a esporre striscioni con la frase di Marco Pannella: “L’odio è per gli str…“. Una protesta pacifica, che i due spiegano pubblicamente. “Noi siamo qui – spiega Palmira Mancuso – per dimostrare che anche a Messina vogliamo una società libera, aperta, inclusiva e fatta di diritti”.

“L’odio non è un sentimento da nutrire”

“Ci sono tanti cittadini che non condividono questa politica dell’odio – racconta Trifiletti – e quindi citiamo le parole di una persona al di sopra delle parti e che non c’è più come Pannella, che appunta diceva che l’odio non è un sentimento da nutrire in politica. Ci sono più espressioni di questa politica dell’odio proprio oggi a Messina”.

Il riferimento è non solo a Matteo Salvini ma anche a Giorgia Meloni, entrambi in città oggi nel bel mezzo della doppia campagna elettorale, regionale e nazionale.