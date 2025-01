Schifani e Basile nell’area ex Sanderson: “Sul futuro progettazione condivisa”

Sopralluogo congiunto dopo l'approvazione della norma che sancisce il passaggio dell'area dall’Ente di sviluppo agricolo al Comune

MESSINA – “Per disegnare il futuro di quest’area è già in corso una progettazione avviata dal precedente governo regionale e non definitivamente conclusa, per cui c’è la disponibilità della Regione a promuovere un incontro con i progettisti, affinché possano recepire suggerimenti, integrazioni, modifiche che l’amministrazione comunale di Messina ha il diritto e il dovere di proporre, nel pieno rispetto della collaborazione istituzionale”. Lo ha detto il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, in occasione del sopralluogo effettuato con il sindaco Federico Basile nell’area ex Sanderson, a Messina. Una ricognizione che segue l’approvazione nella legge di Stabilità regionale di una norma che ha sancito il passaggio dell’ex sito industriale dall’Ente di sviluppo agricolo al Comune peloritano.

“Riuscire a cambiare per sempre questo scenario che abbiamo sotto gli occhi – ha aggiunto Schifani – sarà un “miracolo” a vantaggio dei cittadini e di tutta la comunità. Le amministrazioni che vogliono lavorare bene sanno essere pienamente operative. La sfida del nostro governo è proprio questa, velocizzare la burocrazia favorendo la cultura del fare. Per raggiungere questo obiettivo confido sul rinnovamento della classe dirigente della nostra Regione”.

“Partiamo da una progettazione condivisa per ridare questo pezzo di città ai cittadini – ha sottolineato il sindaco Basile – poi c’è il tema della bonifica dell’area, per la quale ci sono già le risorse. Per la riqualificazione, poi, contiamo sui fondi comunitari destinati alla rigenerazione urbana. E questo è senz’altro un caso che vi rientra pienamente”.

