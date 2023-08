Si spegne la musica a Capo Peloro: via il palco dall’Arena sotto il Pilone VIDEO e FOTO - Tempostretto

Dopo gli eventi musicali estivi l’area dell'Ex Seaflight è stata liberata (di nuovo) e attende di diventare davvero un'arena

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Via il palco dall’Arena di Capo Peloro: si spengono le luci e la musica che hanno animato l’area sotto il Pilone per tutta l’estate. Dopo il successo del Messina Street Fish (vedi qui), che ha inaugurato lo spazio dell’ex seaflight, è toccato alle due serate dell’Rds Summer Festival a fine luglio (vedi qui). La musica poi è andata avanti per tutto agosto: l’arena, infatti, è stata palcoscenico di artisti come Fabri Fibra, Marco Masini e Giorgio Panariello, Daniele Silvestri e Massimo Ranieri (vedi qui). Quattro spettacoli che hanno riempito l’arena di pubblico messinese e non solo.

In futuro una vera e propria arena

L’estate sta finendo e si è chiuso il primo ciclo di eventi in quella che nei prossimi mesi dovrebbe diventare davvero un’arena. Lo spazio, recuperato dalla precedente amministrazione comunale e inaugurato dal sindaco Basile, è stato aperto al pubblico pur non avendo le caratteristiche di una vera e propria arena. Pavimento fatto di terra e cemento, con dei dislivelli in alcuni punti, sedute di plastica provvisorie e bagni chimici, condizioni che hanno fatto commentare negativamente alcuni spettatori che si aspettavano delle comodità in più. Il grande palco è stato da poco smontato e l’area, adesso totalmente libera, resta in attesa di prendere una nuova forma, più bella e confortevole.