Spatari: "Porto la mia storia al servizio dell'Università" VIDEO - Tempostretto

L'ex prorettrice rifiuta l'etichetta di candidata a rettrice "divisiva, identificabile solo con il gruppo Cuzzocrea. Ho il mio percorso accademico"

di Marco Olivieri, riprese e montaggio di Silvia De Domenico

MESSINA – La professoressa Giovanna Spatari, presidente nazionale della Società italiana dei medici del lavoro, si candida come rettrice dell’Università di Messina. E tiene subito a precisare: “Io porterò la nia storia al servizio di Unime, se sarò eletta. Il mio percorso di prorettrice, il mio impegno nell’ambito delle politiche di genere e contro ogni discriminazione. Non posso essere identificata come emanazione di un gruppo organizzato, seppure sia lieta che in tanti mi sostengano. Valorizzerò i risultati positivi di questi anni ma con il mio stile e il mio profilo personale”.

Da parte sua il costituzionalista Giovanni Moschella, ex prorettore vicario, si ritiene estraneo “ai gruppi organizzati a favore dell’ex rettore Navarra e dell’ex rettore Cuzzocrea”. E identifica i due competitor, l’economista Michele Limosani e l’ordinaria di Medicina del lavoro Spatari al Policlinico, come figure di riferimento di questi due mondi accademici. Ma quest’ultima tiene a sottolineare il proprio “percorso individuale e la necessità di fare prevalere, nell’azione di governo, un metodo di confronto e condivisione delle scelte”.

Professoressa Spatari, come giudica il clima di veleni all’Università di Messina?

“Il clima che si è generato in questa fase della campagna elettorale non aiuta nessuno dei candidati. Invece della mera polemica, io vorrei immaginare l’Università del futuro. E confrontarmi con i miei colleghi, e tutta la comunità accademica, sui contenuti. Sull’indirizzo che bisogna dare alla nostra Università per i prossimi sei anni”.

Lei ha espresso in una nota la sua vicinanza all’ex rettore. Che idea si è fatta di questa vicenda e quali errori può aver commesso, a suo avviso, Salvatore Cuzzocrea?

“Mi dispiace dal punto di vista umano. Io un’idea non me la sono fatta perché attendo che siano gli organi a ciò deputati a fare chiarezza. O lo stesso ex rettore Cuzzocrea”.

Dichiara il professore Moschella: “Il mio timore è che, al di là dell’apprezzamento per i due candidati Limosani e Spatari, la prevalenza di uno o dell’altra rischi di riprodurre per altri sei anni una situazione di divisione”. Lei è identificabile solo come espressione del gruppo che fa riferimento all’ex rettore Cuzzocrea?

“Ogni candidato esprime soprattutto sé stesso. Io ricordo la mia storia all’interno della governance. Sono diventata prorettrice di quest’Ateneo nel 2020, come figura tecnica di riferimento su temi come welfare e politiche di genere. Temi che hanno accompagnato il mio percorso professionale. Ricordo pure la gestione durante la pandemia e, come medico del lavoro, ho dato un contributo a questa comunità. Mi pongo come candidata di me stessa”.

Insomma, lei quindi non farà prigionieri se verrà eletta, continuando il clima di scontro?

“Io credo che, a un certo punto della propria vita, ognuno esprima il proprio modo di essere e di lavorare, di portare avanti iniziative e progetti. Il mio metodo di lavoro è partecipato, basato sull’ascolto, sulla mediazione e sull’equilibrio. Sono sempre state le mie caratteristiche e immagino di non cambiarle. Vorrei occuparmi di contenuti, programmi e prospettive per quest’Università. Per i giovani e il loro reclutamento”.

Quali sono le potenzialità di Unime, oggi così colpita sul piano dell’immagine?

“Bisogna partire da quanto fatto nel passato, più o meno recente, e puntare sui giovani, che nella mia visione sono centrali. Attraverso i concorsi occorre implementare la possibilità di trattenere qui belle menti. Didattica, ricerca scientifica e attività con proiezioni sul territorio vanno valorizzate”.

Che cosa ne pensa della possibilità di estendere il voto a studenti e personale Ep, a elevata professionalità?

“Se tecnicamente possibile, sono favorevole a una partecipazione più estesa. Io mi auguro che gli Ep possano votare. Sono una forza trainante per il nostro Policlinico. Per quanto riguarda la rappresentatività del voto agli studenti, da rettrice, di fronte a un’istanza in tal senso, sarà la prima cosa che farò. Oggi però non possiamo ritardare l’elezione del rettore perché entro dicembre ci sono degli adempimenti importanti per l’Università (la docente fa riferimento all’intenzione, da parte dei rappresentanti degli studenti, di un ricorso al Tar contro il recente voto del Senato accademico, n.d.r.). Ritardare le procedure del voto, per questo problema, non sarebbe una condotta responsabile”.

Intervista completa in video.

Articoli correlati