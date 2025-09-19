“Stop al genocidio a Gaza”, Messina in piazza con la Cgil VIDEO

La manifestazione del sindacato. Il segretario Landini: "La solidarietà del mondo del lavoro contro ll distruzione di un popolo"

MESSINA – Partecipazione popolare stasera a Messina per la Palestina. In Piazza Unione Europea la Cgil, con il segretario nazionale Maurizio Landini, ha promosso una manifestazione per “riaffermare la giustizia, la pace, i diritti umani e l’autodeterminazione dei palestinesi”.

Ha sottolineato Landini: “Oggi è arrivata la lettera del segretario del sindacato palestinese. Pensiamo cosa significherebbe per noi, anche solo cinque minuti, trovarsi a Gaza. Il segretario ha parlato di una giornata storica. Abbiamo chiesto a lavoratrici e lavoratori italiani oggi di scioperare, lo strumento massimo di protesta e mobilitazione, non per aumentare i salari ma per dire di fermare il massacro, la vera e propria deportazione, la vera e propria cancellazione dell’esistenza stessa del popolo palestinese. Siamo il primo sindacato al mondo ad aver fatto questa scelta e ora anche gli altri sindacati europei si stanno mobilitando. Non lo dico per avere una medaglia ma abbiamo bisogno che questa consapevolezza si allarghi. E che si ricrei quella solidarietà del mondo del lavoro internazionale non solo per fermare Netanyahu ma quella logica e cultura della guerra che è ripartita. E che sta permettendo di fare il genocidio. Tutti lo guardano ma gli permettono di farlo”.

“Servono atti concreti per fermare il massacro di un popolo”

“La loro resistenza è la nostra”, ha sottolineato a sua volta Renè Abu Rub, del Coordinamento Messina Palestina. “Servono scelte concrete. Non basta piangere a parole i morti di Gaza. Qui da questa piazza chiediamo chiarezza e coraggio. Non si può parlare di diritti e restare zitti davanti al massacro di un popolo. Non basta stare con i lavoratori e, allo stesso tempo, accettare il rapporto con chi arma e finanzia l’occupazione. La neutralità è solo complicità”, ha rimarcato.

A sua volta, il segretario della Cgil di Messina, Pietro Patti, ha chiesto una presa di posizione pubblica del Consiglio comunale. Ed Emanuele Carlo, coordinatore dell’Udu, Unione degli universitari, ha invitato la rettrice Spatari a interrompere ogni collaborazione con l‘Università di Gerusalemme.

Oggi nuova manifestazione a Messina: “Fermiamo il genocidio – sostegno alla Global Sumud Flotilla”. Appuntamento a piazza Antonello alle 17:30.

