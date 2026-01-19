Taglio del nastro all’ex Banca d’Italia. Inaugurato il nuovo polo culturale di Unime VIDEO e FOTO

Lo storico palazzo della Banca d'Italia diventa la nuova casa degli studenti. Aperta la Sala Lettura, in arrivo anche aree museali e biblioteche

MESSINA – L’Università di Messina ha inaugurato stamattina il nuovo Polo culturale UniMe di Piazza Cavallotti. La cerimonia ha segnato l’apertura ufficiale dello storico palazzo che per quasi un secolo ha ospitato la sede della Banca d’Italia, oggi restituito alla cittadinanza dopo un importante intervento di riqualificazione.

Un tempio della cultura nel cuore della città

L’edificio, di grande valore architettonico, è stato trasformato in un moderno luogo dedicato allo studio e alla condivisione. Il cuore pulsante della struttura è la grande Sala Lettura, progettata per offrire i massimi standard di comfort agli studenti: le postazioni sono state attrezzate con prese elettriche e illuminazione individuale, affiancate da aree lounge per la lettura informale e scaffalature con volumi a disposizione degli utenti.

Il restauro ha seguito una linea di profondo rispetto per il genius loci dell’immobile, valorizzandone gli elementi storici. Un esempio significativo è rappresentato dal lungo bancone in marmo, un tempo simbolo dell’attività bancaria, che è stato riconvertito in un’originale isola di consultazione e studio.

Prossime aperture e orari

Il Polo Culturale non si fermerà alla sola Sala Lettura. Nei prossimi mesi è stata programmata la progressiva apertura di ulteriori spazi bibliotecari e delle aree museali, dove verranno esposte le collezioni dell’Ateneo. Parallelamente, verrà avviato un calendario di attività culturali rivolto sia alla comunità universitaria sia a tutti i cittadini.

Da oggi, la Sala Lettura è ufficialmente fruibile dagli studenti UniMe con orario continuato dalle 10 alle 17, dal lunedì al venerdì. È stato inoltre già annunciato che, in una fase successiva, le fasce orarie di apertura saranno ulteriormente ampliate.